В честь Дня города четыре дня будет работать вся праздничная подсветка
С 17 июня в честь Дня города во всех районах столицы Бурятии в вечернее и ночное время включат всю архитектурно-художественную подсветку.
Иллюминация будет украшать здания, мосты и путепроводы города. Вдоль магистральных дорог будут работать световые консоли, сообщили в МБУ «Горсвет».
Также на главной площади Улан-Удэ будет расположена световая иллюминация. Благодаря современным гобо-проекторам на здании «Россгеологии» появится огромная поздравительная открытка. Она будет радовать жителей и гостей столицы до конца месяца.
Отметим, подсветка включается вместе с уличным освещением. В первый день включение запланировано на 21:50, время будет корректироваться в зависимости от погодных условий.
Праздничное освещение будет работать до 20 июня включительно.
День города Улан-Удэ отметит в субботу, 18 июня.
В центре Улан-Удэ появится огромная открытка
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