В Улан-Удэ завершается Байкальская ассамблея музеев Дальнего Востока
15 июня в Улан-Удэ, на пленарном заседании Байкальской ассамблеи музеев Дальнего Востока бурятского галериста Льва Бардамова наградили медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия». Медаль вручил заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов.
Напомним, что национальный музей Республики Бурятия и галерея Льва Бардамова подписали соглашение о частно-государственном партнёрстве. В рамках этого соглашения сотрудники национального музея Бурятии теперь проводят экскурсии и мероприятия в галерее Льва Бардамова.
Кроме этого, во время планерной сессии Байкальской ассамблеи были подписаны соглашения между музеями Бурятии и федеральными и региональными музеями. Среди них соглашения о сотрудничестве и культурном обмене между национальным музеем РБ и объединённым музеем-заповедником истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева» (г. Владивосток), Российским этнографическим музеем (г. Санкт-Петербург), Приморской государственной картинной галереей» (г. Владивосток), Хабаровским краевым музеем имени Н.И. Гродекова» (г. Хабаровск). А также соглашение о сотрудничестве и культурном обмене между Хабаровским краевым музеем имени Н.И.Гродекова (г. Хабаровск) и Кяхтинским краеведческим музеем им. академика В.А. Обручева (г. Кяхта), сообщает пресс-служба нацмузея РБ.
Бурятского галериста наградили медалью
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Улан-Удэ завершается Байкальская ассамблея музеев Дальнего Востока
Печное отопление частного сектора заменят сетевым газоснабжением
Художники из Омска представили выставку современного искусства в Байкальске
Новые квартиры получат более 200 человек
Спортсмены Иркутской области завоевали две медали соревнований по настольному теннису
Детёныш пока не отходит от своей родительницы
Непогода ожидается по всей республике
Развешивание священных флажков на деревьях останется в прошлом
Ограничено движение для большегрузного и легкового транспорта
Горсовет Улан-Удэ представил новый медиапроект
Публичное поощрение зависит не от должности, звания и выслуги лет, а от личных достижений в службе
В республике живут почти шесть тысяч медведей, что, как поясняют специалисты, не так уж и много
С 1 июля вырастет тариф на электроэнергию
Синоптики сообщили, какой будет погода на День города
Участок дороги перекроют с 19 июня