Бурятского галериста наградили медалью

Общество, Фото: пресс-служба национального музея РБ

В Улан-Удэ завершается Байкальская ассамблея музеев Дальнего Востока



15 июня в Улан-Удэ, на пленарном заседании Байкальской ассамблеи музеев Дальнего Востока бурятского галериста Льва Бардамова наградили медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия». Медаль вручил заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов.



Напомним, что национальный музей Республики Бурятия и галерея Льва Бардамова подписали соглашение о частно-государственном партнёрстве. В рамках этого соглашения сотрудники национального музея Бурятии теперь проводят экскурсии и мероприятия в галерее Льва Бардамова.



Кроме этого, во время планерной сессии Байкальской ассамблеи были подписаны соглашения между музеями Бурятии и федеральными и региональными музеями. Среди них соглашения о сотрудничестве и культурном обмене между национальным музеем РБ и объединённым музеем-заповедником истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева» (г. Владивосток), Российским этнографическим музеем (г. Санкт-Петербург), Приморской государственной картинной галереей» (г. Владивосток), Хабаровским краевым музеем имени Н.И. Гродекова» (г. Хабаровск). А также соглашение о сотрудничестве и культурном обмене между Хабаровским краевым музеем имени Н.И.Гродекова (г. Хабаровск) и Кяхтинским краеведческим музеем им. академика В.А. Обручева (г. Кяхта), сообщает пресс-служба нацмузея РБ.

