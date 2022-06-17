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Скончался бывший зампредседателя комитета администрации главы Бурятии

Скончался бывший зампредседателя комитета администрации главы Бурятии
Общество,  Фото:полпредство Бурятии
Доржи Бадмацыренов более 20 лет посвятил государственной службе в сфере межнациональных отношений

Полпредство Бурятии сообщило о скоропостижной кончине земляка Бадмацыренова Доржи Содномовича.

Более 20 лет он посвятил государственной службе в сфере межнациональных отношений. Долгое время он трудился заместителем председателя комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрации главы и правительства Бурятии.

- А переехав в Москву, за короткое время завоевал уважение коллег в структурном подразделении Дома народов России Федерального агентства по делам национальностей. Доржи Содномович всегда останется отзывчивым человеком с большим и добрым сердцем, - сообщили в полпредстве.

Церемония прощания состоится 18 июня в Улан-Удэ.

смерть некролог

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