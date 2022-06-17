Скончался бывший зампредседателя комитета администрации главы Бурятии

Общество, Фото: полпредство Бурятии

Доржи Бадмацыренов более 20 лет посвятил государственной службе в сфере межнациональных отношений



Полпредство Бурятии сообщило о скоропостижной кончине земляка Бадмацыренова Доржи Содномовича.



Более 20 лет он посвятил государственной службе в сфере межнациональных отношений. Долгое время он трудился заместителем председателя комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрации главы и правительства Бурятии.



- А переехав в Москву, за короткое время завоевал уважение коллег в структурном подразделении Дома народов России Федерального агентства по делам национальностей. Доржи Содномович всегда останется отзывчивым человеком с большим и добрым сердцем, - сообщили в полпредстве.



Церемония прощания состоится 18 июня в Улан-Удэ.



