Театр «Байкал» приглашает на концерт «Моя Бурятия»

Яркую программу видели зрители во многих городах страны



Программу, которую театр представил в Казани, Самаре и Тольятти, улан-удэнцы увидят 18-19 июня в КТЦ «Феникс».



С 20 по 23 мая театр впервые принял участие в федеральной программе «Большие гастроли». В городах центральной России зрители познакомились с Бурятией через песни, танцы и музыку, которые представила труппа из 35 человек. 2000 зрителей Приволжья восклицали в восторге от увиденного зрелища на сцене. А также президент Татарстана вручил коллективу театра большой букет цветов.



Расширенную гастрольную программу покажут и в Улан-Удэ. Весь состав театра «Байкал» исполнит старинные, обрядовые и стилизованные танцы, протяжные песни в уникальной манере исполнения, авторские и народные музыкальные композиции будут представлены балетной труппой и солистами театра. Десятки видов костюмов и бесчисленное количество украшений поразят своим богатством взыскательного зрителя.



- В этом году театр «Байкал» отмечает свой 80-летний юбилей. На протяжении всей истории театр занимается возрождением исконных песен и танцев. Вдохновляясь богатством наследия бурятского народа, театр готовит колоритные аутентичные номера в абсолютно разных жанрах, - рассказали в пресс-службе министерства культуры Бурятии.



Окунуться в традиции и древнюю культуру, увидеть всё великолепие профессионального, национального искусства бурят можно 18-19 июня в КТЦ «Феникс».





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