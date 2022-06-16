Заслон от оспы обезьян: В Бурятию запретили завозить приматов и грызунов

Запрет не тотальный, есть некоторые возможности ввоза животных



В связи с распространяемой в мире оспой обезьян в Россию со 2 июня введён запрет на ввоз, а также транзит по территории страны любых грызунов и приматов. За исключением лабораторных животных, грызунов-питомцев и приматов-питомцев, которые были ранее вывезены владельцами, а теперь возвращаются в Россию.



- При ввозе приматов для лабораторных исследований в период карантинирования в стране- экспортёре должны проводиться лабораторные исследования на исключение возбудителя вируса оспы обезьян. Ввезённые в Россию приматы для лабораторных исследований ставятся на карантин под контролем ветеринарной службы. От каждой поступающей партии приматов производится отбор проб для дальнейшего исследования в аккредитованные лаборатории за счёт владельца животных, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.



Лабораторные исследования в отношении поступающих грызунов на оспу обезьян проводится выборочно.



Владельцам грызунов-питомцев и приматов-питомцев, которые возвращаются в Россию из третьих стран, в пункте пересечения границы сотрудники Россельхознадзора выдают предписания о необходимости прохождения карантина питомцам.



В период карантирования животных владельцам и грузополучателям необходимо следить за состоянием здоровья животных и при появлении подозрения на заболевание информировать ветеринарные и медицинские службы.



Если грузополучатель или владелец животных при их ввозе на территорию Российской Федерации откажутся от проведения необходимых лабораторных исследований, действующее разрешение Россельхознадзора может быть отозвано.



