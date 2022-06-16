Улан-удэнцы сопротивляются сносу дома в центре города

Переживают из-за сноса двухэтажного деревянного дома и его жители, и их соседи
В Улан-Удэ возникло противостояние из-за планируемого сноса барака на улице Партизанская. Дом признали аварийным несколько лет назад, а недавно жителям сообщили о планируемом сносе и расселении.
Вот только сумма компенсации, которую озвучили жильцам, оказалась слишком мала. Вышло менее 70 тысяч рублей за квадратный метр. Равноценной замены на такую сумму у жителей купить не получится. Ведь их дом находится в отличном месте, в центре города, с развитой инфраструктурой. Приобрести подобное жильё в центре точно не удастся.
Многие жильцы в итоге наотрез отказываются от предлагаемой компенсации.
- Мы живём и будем жить. Я получил это жильё в 1979 году. Мне было 25 лет всего. Я прожил в этом доме 42,5 года и умру тоже здесь, - заявил местный житель.
Кроме того, среди соседей в последнее время ходят слухи о том, что их дом снесут, не дождавшись, когда будут улажены все споры о размере компенсации. Жильцы попросту боятся, что их выкинут на улицу. Сегодня они озвучили все опасения на специальном общем собрании.
- Вы документ нам официальный дайте, что этот дом сейчас не снесут! А потом куда нам идти? Сейчас квартиру в центре нигде не купишь! – озвучил опасение местный житель.
На собрание пришли также жители соседних домов. У них другие опасения: люди переживают, что на месте двухэтажного дома «воткнут» очередную высотку. Учитывая опыт прошлых лет и точечную застройку на той же улице Смолина и других центральных улицах, страхи далеко небеспочвенны.
- Вы представьте себе, тут начнут строить высотку, будут строить несколько лет. А здесь дети гуляют, тут школа рядом. У нас много детей. Кто будет отвечать за их здоровье во время строительства? Также тут паркуется много машин, куда их ставить? – высказалась жительница из дома неподалёку.
Депутат Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков заверил, что барак не начнут сносить, пока не завершится процедура расселения всех жителей. Также, по его данным, возведение новостройки здесь не планируется.
- Этот дом однозначно до момента расселения останется на месте. После расселения жилой застройки здесь точно не будет. Потому что это место не подходит по строительным нормам. Ни по каким, - заявил Сергей Бурдиков.
Что построят на месте дома после его сноса, ещё неизвестно. Отметим, также пока неясно, не изменят ли позже зону разрешённого использования земельного участка на ту самую многоэтажную застройку.
- Конечно, мы будем учитывать мнение жителей. Вот от жителей возникли идеи построить детскую площадку или парковку. Ну или небольшой сквер. Тут детей очень много, площадок мало. Дети с соседних дворов приходят сюда играть, - рассказал депутат.
Сергей Бурдиков пояснил в беседе с «Байкал-Daily», что конфликты возникают из-за нынешнего порядка расселения жильцов из аварийного жилья.
- В настоящее время предусмотрен только выкуп. Некоторые жители успели получить деньги и купить себе квартиры. Однако квартиры подорожали, и оставшихся жильцов текущая сумма не устраивает. Вообще более справедливый порядок, на наш взгляд – это когда жителям не деньги предлагают, а квадратные метры, причём желательно, в этом же районе, - отметил он.
Зона на Партизанской по своему расположению вполне может попасть под программу «Дальневосточный квартал». В рамках проекта планируется комплексная жилая и деловая застройка в центральной части города, в частности, на улицах Смолина или Набережная. Главным инвестором должен стать один из крупнейших застройщиков страны «ПИК».
Впрочем, ещё в апреле глава Бурятии Алексей Цыденов отмечал, что проект по реновации замедлился. Проблема возникла как раз из-за необходимости переселения большого количества людей.
- У нас сейчас только один проект, который, скорее всего, будет на стадии «сдвинем немножко вправо» - это модернизация центральной части города. Там вопрос встал с переселением. Большое количество людей. И нам надо решить вопрос с финансированием. Мы должны переселить, не как в рамках аварийного жилья переселяют по оценочной стоимости жилья. Понятно, что там деревянные хибары, и их оценочная стоимость будет составлять 300 тысяч рублей. Но какую квартиру взамен человек может купить за такую сумму? Решим этот вопрос с переселением и пойдём дальше, - рассказал Алексей Цыденов.
Потенциально в «Дальневосточном квартале» может быть создано новое жильё общим объёмом 160 тыс. кв. метров. Объекты культурного наследия при застройке центра города пообещали сохранить.
Улан-удэнцы сопротивляются сносу дома в центре города
Общество, Фото:
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