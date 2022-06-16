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В Бурятии ожидаются ливни с порывистым ветром

В Бурятии ожидаются ливни с порывистым ветром
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Изменения в погоде ожидаются уже 17 июня

В Бурятии знойная сухая погода сменится дождями. С пятницы и до конца недели в республике ожидается ветреная погода с грозами и ливнями. При этом будет довольно тепло, температура воздуха будет колебаться от +29 до +34. 

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 июня, по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днём по юго-западу ливни. Утром при прояснении туманы. Ветер переменный ночью слабый, днём 6-11 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +11,+16, местами +4,+9, днём +29,+34, местами +19,+24.

В субботу, 18 июня, облачно с прояснениями, местами дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-19 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +4,+9, днём +25,+30, местами +16,+21.

В воскресенье, 19 июня, по республике переменная облачность, местами дожди, грозы, утром и днём по югу сильные дожди. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +4,+9, днём +24,+29, при дожде +14,+19.
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