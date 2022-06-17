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17 июня

16 июня

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В Бурятии жарко и дождливо

В Бурятии жарко и дождливо
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике сегодня до +34 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 июня по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днём по юго-западу ливни. Утром при прояснении туманы. Ветер переменный 6-11 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +29,+34, местами +19,+24.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём +32,+34.

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