В Бурятии жарко и дождливо

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике сегодня до +34 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 17 июня по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днём по юго-западу ливни. Утром при прояснении туманы. Ветер переменный 6-11 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +29,+34, местами +19,+24.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём +32,+34.



