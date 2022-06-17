В республике сегодня до +34 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 июня по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днём по юго-западу ливни. Утром при прояснении туманы. Ветер переменный 6-11 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +29,+34, местами +19,+24.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём +32,+34.
В Бурятии жарко и дождливо
Общество, Фото:
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