Из экспедиции привезут новые образцы в коллекцию дендрария местного музея
В Забайкалье специалисты краевого краеведческого музея имени А.К. Кузнецова и группа ландшафтных дизайнеров из Томска, Екатеринбурга и Новосибирска совершат комплексную научную экспедицию по югу региона. Объектом исследования станут флора и природные памятники региона.
Экспедиция пройдёт с 19 по 24 июня. В это время исследователи будут заняты фиксацией и сбором образцов флоры различных природных зон для гербариев, а также интродукцией растений в дендрарий Забайкальского краеведческого музея. Маршрут экспедиции пролегает по южным районам края, охватывает степные и лесостепные зоны, достопримечательности и памятники природы. Участники исследований соберут методические материалы для использования в культурно-образовательной деятельности музея.
- Для будущей совместной проектной деятельности будет проведена методическая работа с музеями, располагающимися по маршруту движения исследователей, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В завершении экспедиции 24 июня состоится круглый стол с участием забайкальских учёных и научной общественности, где исследователи расскажут об итогах работы.
В Забайкалье изучат флору и природные памятники региона
Общество, Фото:
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