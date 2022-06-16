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Сестрёнкам-тигрицам из Иркутской зоогалереи исполнился год

Сестрёнкам-тигрицам из Иркутской зоогалереи исполнился год
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Сотрудники зоопарка рассказали о характерах сестёр

Сестрёнкам-тигрицам Лиане и Лаванде из Иркутской зоогалереи исполнился год. За это время тигрицы заметно выросли, каждая из них весит около 100 кг. «Но мы-то помним какими они были», - говорят сотрудники зоопарка.

 - В конце июля прошлого года из Владивостока прибыли два котёночка, общим весом меньше 15 кг. Лиана была покрупнее, а Лаванда совсем крошка. Но по характеру всё оказалось совсем наоборот. Большая спокойная и ласковая, а мелкая – хулиганка, за которой нужен глаз да глаз. Девочки выросли, а ничего не изменилось. И мы очень часто радуемся, что можем различать их издалека по уху, которое у Лаванды останется на всю жизнь немного деформированным, - рассказали в зоогалерее.

Полосатые сестрёнки живут в вольере с трёхлапым львом и его подругой – лабрадором Эльзой. Посетителей приглашают понаблюдать за жизнью «знаменитой четвёрки, которая всё ещё является детским садом».

- Большие кошки взрослеют долго. Только Эльза среди них теперь уже воспитатель. Равная по возрасту, но старшая по развитию, она очень бдительно следит за поведением своих «малышей», - добавили специалисты.

тигры дикие животные

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