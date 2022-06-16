В Бурятии наградили самоотверженных пожарных, спасших рыбака

В Мухоршибирском районе Бурятии наградили пожарных, которые спасли дрейфовавшего на льдине рыбака.
Инцидент произошёл в ночь со 2 на 3 мая на озере Тугнуйское.
- 2 мая в 23:58 на пульт пожарной охраны обратился за помощью житель Мухоршибирского района. Мужчина сообщил о том, что он находится на льдине на озере озере Тугнуйское между сёлами Бом и Тугнуй. Со слов потерпевшего, он рыбачил на льду озера, но лёд откололся, и его отнесло на расстояние 300 метров от берега, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На происшествие выехали начальник пожарной части №89 Аюр Дашицыренов и водитель пожарного автомобиля Валерий Прохоров. На личной лодке они доплыли до льдины и с большим трудом переместили рыбака в лодку: лёд постоянно обламывался. Во время спасательной операции Аюр Дашицыренов неоднократно оказывался в ледяной воде.
Усилиями пожарных мужчина был спасён и доставлен на берег в удовлетворительном состоянии.
За самоотверженные действия при спасении человека работники государственной противопожарной службы Аюр Дашицыренов и Валерий Прохоров награждены почётной грамотой Главного управления МЧС России по Бурятии.