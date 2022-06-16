Часть Улан-Удэ полностью лишится воды почти на 8 часов

Будет отключено и холодное, и горячее водоснабжение.



В пятницу, 17 июня, часть Улан-Удэ останется и без холодной, и без горячей воды. Причина в запланированных аварийно-восстановительных работах МУП «Водоканал» на водопроводной сети в 111 микрорайоне.



- Горячей воды не будет, так как для нужд горячего водоснабжения в центральном тепловом пункте подогревается холодная вода от МУП «Водоканал», - в свою очередь, пояснили в ПАО «ТГК-14».



Подача холодного и горячего водоснабжения будет прекращена с 9:30 до 17:00 по следующим адресам:



1. Жилые дома 110 квартала 1, 2

2. Жилые дома ул. Современная 1, 2, 3

3. Жилые дома 111 квартала: 1, 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 5/2, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 14, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 17, 11/2, 11/3, 11/4, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 30, 32, 34

4. Жилые дома частного сектора 112 квартала: 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13

5. Жилые дома 112 квартала: 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/4, 16г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

6. Средняя школа №63, 112 квартал, 36

7. Жилые дома частного сектора 113 квартала: 6, 8, 10

8. Жилые дома 113 квартала: 1, 2, 4а,

9. Средняя школа №63, 113 квартал 4

10. ТГК 14 ЦТП 111 квартала

11, ТГК 14 ЦТП 113 квартала

12. 111 квартал 9а/1 супермаркет «Николаевский»

13. 111 квартал 9а магазин

14. 112 квартал 30а Амбулатория, городская поликлиника №2, супермаркет «Титан», административное здание

15. 113 квартал 3а магазин «Барис», административное здание

16. 111 квартал 18а Детский сад №95 «Рябинушка».



Подвоз воды будет организован.



Телефон круглосуточной диспетчерской службы: 44-00-00; 44-10-33.



