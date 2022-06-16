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В Бурятии насчитали 26 стобалльников по ЕГЭ

В Бурятии насчитали 26 стобалльников по ЕГЭ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стали известны результаты сдачи экзаменов по четырём предметам

13 выпускников, набравших 100 баллов по русскому языку, и 13 по литературе – с таким результатом основного периода сдачи ЕГЭ подошли выпускники Бурятии к 16 июня.

В ЕГЭ по русскому языку участвовал 5181 человек, из которых 5178 завершили экзамен, три участника не закончили по уважительной причине. Средний первичный балл за экзамен составил 39; средний тестовый – 65; минимальная граница – 24 балла. Эту границу не смогли преодолеть 80 участников, что составляет 1,54%. Все остальные участники справились с заданиями.

Максимальный балл получили 13 участников, которые учатся в Курумканской средней школе №1, Онохойской средней школе №2, средней школе №5 Гусиноозёрска, Мухоршибирской средней школе №2, улан-удэнских средних школах №№17, 35, 40, 46, 51, 57, Российской гимназии №59, республиканской Мариинской школе-интернате.

В ЕГЭ по литературе участвовали 252 человека. В результате средний первичный балл составил 36; средний тестовый – 59; минимальная граница – 32 балла. Эту минимальную границу не преодолели 14 участников – 5 % от общего числа. Все остальные участники справились с заданиями. 27 человек получили от 70 до 85 баллов, 8 участников – от 85 до 90 баллов, 20 – от 90 до 99 баллов.

Максимальное количество баллов – 100 – набрали 13 участников из Петропавловской средней школы №1; улан-удэнских школ №№25, 32, 63, Бурятской гимназии №29, Российской гимназии №59, лицея-интерната №61 и колледжа искусств имени Чайковского.

Также уже известны результаты сдачи ЕГЭ по химии и географии.

В ЕГЭ по химии участвовали 785 человек. По результатам экзамена средний первичный балл составил – 18; средний тестовый – 42, минимальная граница – 36 баллов. 300 участников не преодолели минимальную границу. Это составляет 38 % от всего числа участников. Остальные участники справились с заданиями. 73 человека написали от 70 до 85 баллов, 5 участников – от 85 до 90 баллов, 22 – от 90 до 97 баллов.

- В ЕГЭ по географии участвовали 106 человек. Все завершили экзамен. Средний первичный балл по результатам экзамена составил 19, средний тестовый – 48, минимальная граница – 37 баллов. 22 участника не преодолели эту минимальную границу. Это составляет 20,76% от числа всех участников. Все остальные с заданиями справились. Четыре участника получили от 70 до 84 баллов, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

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