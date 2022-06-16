Остальные филиалы Кяхтинского краеведческого музея работают в прежнем режиме
В Кяхте с 13 по 30 июня закрыт Кяхтинский краеведческий музей имени академика В.А. Обручева. Учреждение временно не работает в связи с проведением ремонтных работ по замене окон, сообщает администрация музея.
Остальные филиалы работают в штатном режиме. Это музей российско-монгольской дружбы и филиал Кяхтинского краеведческого музея в Улан-Удэ.
Напомним, что в столице Бурятии с конца марта закрыт музей истории города.
В Кяхте закрыт музей
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