Улан-удэнцы бесплатно проверяют здоровье на площади Советов



- С гордостью скажу, что улан-удэнцы у нас следят за своим здоровьем, более половины населения ежегодно проходят диспансеризацию. Если вы решили пройти осмотр, то имеете право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением рабочего места и среднего заработка. Приходите на диспансеризацию! – призвал мэр.



Также на фестивале могут получить информацию абитуриенты и их родители. Преподаватели и студенты республиканского базового медицинского колледжа имени Раднаева расскажут о поступлении.



Мероприятие продлится до 16:00.







Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов

Возрастное ограничение 16+

- С гордостью скажу, что улан-удэнцы у нас следят за своим здоровьем, более половины населения ежегодно проходят диспансеризацию. Если вы решили пройти осмотр, то имеете право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением рабочего места и среднего заработка. Приходите на диспансеризацию! – призвал мэр.Также на фестивале могут получить информацию абитуриенты и их родители. Преподаватели и студенты республиканского базового медицинского колледжа имени Раднаева расскажут о поступлении.Мероприятие продлится до 16:00.

- Сегодня проходит традиционная «Ярмарка здоровья». Мы очень рады, что 22 медицинские организации: все городские поликлиники, наши крупные больницы, организовали возможность обследования для жителей. Центр восточной медицины представил пульсовую диагностику, физкультурный центр – возможность осмотра физического состояния. И все нашли поликлиники проводят профилактические осмотры. Это нужно для того, чтобы с акцентировать внимание, что любое заболевание лучше предупредить, - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Предыдущие два года «Ярмарку здоровья» не проводили из-за ковидных ограничений. В этом году мероприятие всё же удалось организовать. По словам Евгении Лудуповой, сейчас в республике сформировался коллективный иммунитет. Чтобы его сохранить, пояснила глава минздрава, необходимо проходить вакцинацию от коронавируса.2022-й год в Улан-Удэ объявлен Годом здоровья и активного долголетия. По оценке мэра города Игоря Шутенкова, горожане следят за здоровьем.