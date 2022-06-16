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Улан-удэнцы бесплатно проверяют здоровье на площади Советов

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с «Ярмарки здоровья»

Сегодня на площади Советов Улан-Удэ развернулся палаточный городок «Ярмарка здоровья». Здесь любой желающий может пройти флюорографию, комплексное обследование всего организма, тестирование физического состояния, посетить терапевта и узких специалистов и пр.

Городские поликлиники и больницы развернули приём терапевтов и узких специалистов: эндокринологов, офтальмологов, неврологов, фтизиатров, гинекологов, врачей ЛФК. Врачи Центра восточной медицины проводят пульсовую и пальцевую диагностику. Также принимают психологи и психиатры республиканского психоневрологического диспансера. На площадке республиканского кожно-венерологического диспансера врач осмотрит родинки через дерматоскоп. 

- Сегодня проходит традиционная «Ярмарка здоровья». Мы очень рады, что 22 медицинские организации: все городские поликлиники, наши крупные больницы, организовали возможность обследования для жителей. Центр восточной медицины представил пульсовую диагностику, физкультурный центр – возможность осмотра физического состояния. И все нашли поликлиники проводят профилактические осмотры. Это нужно для того, чтобы с акцентировать внимание, что любое заболевание лучше предупредить, - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Предыдущие два года «Ярмарку здоровья» не проводили из-за ковидных ограничений. В этом году мероприятие всё же удалось организовать. По словам Евгении Лудуповой, сейчас в республике сформировался коллективный иммунитет. Чтобы его сохранить, пояснила глава минздрава, необходимо проходить вакцинацию от коронавируса.

2022-й год в Улан-Удэ объявлен Годом здоровья и активного долголетия. По оценке мэра города Игоря Шутенкова, горожане следят за здоровьем.
 
- С гордостью скажу, что улан-удэнцы у нас следят за своим здоровьем, более половины населения ежегодно проходят диспансеризацию. Если вы решили пройти осмотр, то имеете право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением рабочего места и среднего заработка. Приходите на диспансеризацию! – призвал мэр.

Также на фестивале могут получить информацию абитуриенты и их родители. Преподаватели и студенты республиканского базового медицинского колледжа имени Раднаева расскажут о поступлении.

Мероприятие продлится до 16:00.



Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов

Возрастное ограничение 16+
медицина

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