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В День Улан-Удэ проведут турнир «Шах и Мат»

В День Улан-Удэ проведут турнир «Шах и Мат»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования станут одним из событий фестиваля интеллекта и творчества

18 июня в Улан-Удэ пройдёт турнир «Шах и Мат». Спортивное мероприятие проведут на площади Революции в рамках Дня города.

В программе состоятся сеанс одновременной игры с гроссмейстером Жамсараном Цыдыповым, а также турнир по шахматам (судья – Токтонов Г.В.). Кроме этого, будут проведены мастер-классы по бурятским шахматам «Шатар» (Байнов Е.В.) и по настольной игре «Го» (Раднаев В.А.).

Начало мероприятия в 14:00, сообщает федерация шахмат РБ.

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