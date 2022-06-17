Бурятский артист проведёт в Чите концерт, посвящённый Виктору Цою

В этот день основателю группы «Кино» исполнилось бы 60 лет
Концерт в шестидесятый день рождения Виктора Цоя состоится 21 июня в Чите. Хиты известного музыканта на сцене забайкальской краевой филармонии исполнит заслуженный деятель искусств Забайкалья Евгений Нимаев.
Виктор Цой – культовый советский рок-музыкант, киноактёр, художник, создатель группы «Кино», певец и автор-исполнитель множества собственных песен.
- По сей день короткое и ёмкое выражение «Цой жив!» говорит о многом. Молодому поколению интересно, важно и нужно слышать такие жизнеутверждающие песни. В песнях Цоя есть жизненная философия, великий смысл и особая лирика, - рассказали организаторы мероприятия.
Евгений Нимаев – заслуженный деятель искусств Забайкалья, артист краевого драматического театра, исполнитель музыкальных произведений, педагог сценического движения», сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Возрастное ограничение 16+
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