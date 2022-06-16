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В Улан-Удэ автобус и трамвай украсили ко Дню города

В Улан-Удэ автобус и трамвай украсили ко Дню города
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Также в салонах автобусов и трамваев появились наклейки

В Улан-Удэ на линии вышли трамвайный вагон и автобус, украшенные ко Дню города.

Трамвайный вагон №98 двигается по разным трамвайным маршрутам. Украшенный автобус курсирует по городскому маршруту №16, сообщили в пресс-службе мэрии.

На транспорте изображена дата основания Улан-Удэ «1666-2022», надпись: «С днём рождения, любимый город», эмблема города.


Также в салонах автобусов и трамвайных вагонов размещены 500 плакатов-наклеек с надписью «С Днём рождения, любимая Столица!»

Как сообщал «Байкал-Dailу», День города в этом году отметят с размахом 18 июня. Запланировано карнавальное шествие, концерт Хабиба, фейерверк и множество других мероприятий.

Улан-Удэ исполняется 356 лет.

день города общественный транспорт

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