В Улан-Удэ автобус и трамвай украсили ко Дню города

Также в салонах автобусов и трамваев появились наклейки
В Улан-Удэ на линии вышли трамвайный вагон и автобус, украшенные ко Дню города.
Трамвайный вагон №98 двигается по разным трамвайным маршрутам. Украшенный автобус курсирует по городскому маршруту №16, сообщили в пресс-службе мэрии.
На транспорте изображена дата основания Улан-Удэ «1666-2022», надпись: «С днём рождения, любимый город», эмблема города.
Также в салонах автобусов и трамвайных вагонов размещены 500 плакатов-наклеек с надписью «С Днём рождения, любимая Столица!»
Как сообщал «Байкал-Dailу», День города в этом году отметят с размахом 18 июня
. Запланировано карнавальное шествие, концерт Хабиба, фейерверк и множество других мероприятий.
Улан-Удэ исполняется 356 лет.
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Также в салонах автобусов и трамваев появились наклейки
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