Приз в Благовещенске завоевали артисты Русского драмтеатра
15 июня в Благовещенске закрылся I Дальневосточный театральный фестиваль для детей и о детях «Территория детства». Спектакль Государственного русского драматического театра имени Бестужева «Макаки, пицца и деструкция» (12+) в постановке Сергея Левицкого получил специальный приз жюри «За честный разговор с подростками».
Подростковый спектакль «Макаки, пицца и деструкция» по пьесе Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной артисты из Улан-Удэ показали 9 июня на сцене Амурского областного театра драмы.
Победителей I Дальневосточного театрального фестиваля для детей и о детях «Территория детства» выбирало экспертное жюри – театральные критики, драматурги и режиссеры: Кристина Матвиенко, Анна Шавгарова, Нина Шульгина, Анастасия Букреева, Павел Овсянников, Виктор Скоморошко, Галина Федосеева, Яна-Стародуб-Афанасьева. Финалистов определяли в трёх номинациях: «Лучший кукольный спектакль», «Лучший спектакль для детей» и «Лучший спектакль для подростков». Спектакль Русского драмтеатра «Макаки, пицца и деструкция» получил специальный приз жюри «За честный разговор с подростками».
– Поздравляем команду спектакля и гордимся наградой бестужевцев на очередном театральном фестивале. Отрадно, что Улан-Удэ вновь прозвучал, как город, в котором работают одни из лучших театров на Дальнем Востоке с достойным и интересным репертуаром, – поздравила коллектив министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Улан-удэнский спектакль получил приз «За честный разговор с подростками»
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