Студент балета из Бурятии стал лауреатом международного конкурса

Победу Чингису Монгушу принёс в том числе современный номер в хореографии Морихиро Ивата



Группа юных российских конкурсантов успешно выступила на ll международном конкурсе артистов балета Монголии. Конкурсанты показали своё мастерство на сцене государственного академического театра оперы и балета Монголии.



Лауреатом III премии во второй группе юниоров стал Чингис Монгуш, студент второго курса Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева. Он исполнил вариации Базиля из балета Минкуса «Дон-Кихот» и Франца из балета Делиба «Коппелия», а также современный номер «Карма» в хореографии Морихиро Ивата.



- Очень хочется сказать Морихиро Ивата большое спасибо за разрешение исполнить его номер на конкурсе, это была большая честь. Номер принёс победу нашему воспитаннику, - поделилась художественный руководитель Бурятского республиканского хореографического колледжа Баярма Цыбикова.



Одним из членов жюри международного конкурса в Монголии стал директор Бурятского хореографического колледжа Доржо Дугаржапов. Он считает, что хорошее впечатление на судей произвела отличная физическая форма и собранность, с которой выступал Чингис Монгуш. Студент стал участником международного конкурса в Монголии сразу после возвращения с XlV международного конкурса артистов балета в Москве.



Хорошо показали себя на зарубежной сцене и другие юные участники конкурса из республики. Тамир Цыбиков и Александр Базаров прошли в финальный, третий тур конкурса, и удостоились дипломов за выдающиеся успехи.



- Они также исполнили вариации Франца из балета Делиба «Коппелия» и представили мужскую вариацию из pas de trois «Пахита». Плюс Александр Базаров исполнил современный номер Destruction в хореографии Анастасии Васильевой, нашей студентки второго курса, ученицы народной артистки РСФСР Екатерины Самбуевой, - сообщил руководитель выездной группы, педагог-хореограф Виктор Жилинский.



С успехом молодых конкурсантов поздравила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Она высоко оценила полученные ими награды, ведь ребятам пришлось выдержать конкуренцию с почти 200 танцорами балета из 15 стран мира.



Сегодня бурятская делегация, представлявшая российское хореографическое искусство на международном конкурсе в Монголии, выехала на родину.



