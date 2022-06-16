Монгольский Хубсугул включён в заповедники ЮНЕСКО

Также новый статус позволит защитить 1,7 миллиона гектаров прилегающей природной территории



Монгольское озеро Хубсугул включили во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Это произошло на 34-м заседании международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», проходящем в Париже с 13 по 17 июня.



Новый статус позволит защитить озеро и 1,7 миллиона гектаров земли, получить необходимую поддержку от ЮНЕСКО для улучшения экосистемы, что важно для сотрудничества со другими странами в целях сохранения чистоты Хубсугула.



Напомним, что озеро Хубсугул – самое глубокое и крупное пресноводное озеро в Монголии, считающееся одним из примерно семнадцати древнейших озёр в мире, возраст которого превышает 2 миллиона лет. Общий объём воды составляет 381 куб. км, что составляет 0,4 процента от мировых запасов пресной воды. Хубсугул питается 46 реками, и только река Эгийн-гол вытекает из озера и впадает в Селенгу, которая, преодолев расстояние в 1000 км, несёт свои воды в Байкал.



На озере есть пять маленьких и больших островов, самый большой из которых называется Модон хой. Прозрачность воды в центре озера обеспечивает отличную видимость до глубины 23 метра, именно поэтому Хубсугул называют «Голубой жемчужиной». Кроме этого, национальный парк вокруг озера расположен на территории переходной зоны между сибирской тайгой и центральноазиатской степью, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

