Также новый статус позволит защитить 1,7 миллиона гектаров прилегающей природной территории
Монгольское озеро Хубсугул включили во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Это произошло на 34-м заседании международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», проходящем в Париже с 13 по 17 июня.
Новый статус позволит защитить озеро и 1,7 миллиона гектаров земли, получить необходимую поддержку от ЮНЕСКО для улучшения экосистемы, что важно для сотрудничества со другими странами в целях сохранения чистоты Хубсугула.
Напомним, что озеро Хубсугул – самое глубокое и крупное пресноводное озеро в Монголии, считающееся одним из примерно семнадцати древнейших озёр в мире, возраст которого превышает 2 миллиона лет. Общий объём воды составляет 381 куб. км, что составляет 0,4 процента от мировых запасов пресной воды. Хубсугул питается 46 реками, и только река Эгийн-гол вытекает из озера и впадает в Селенгу, которая, преодолев расстояние в 1000 км, несёт свои воды в Байкал.
На озере есть пять маленьких и больших островов, самый большой из которых называется Модон хой. Прозрачность воды в центре озера обеспечивает отличную видимость до глубины 23 метра, именно поэтому Хубсугул называют «Голубой жемчужиной». Кроме этого, национальный парк вокруг озера расположен на территории переходной зоны между сибирской тайгой и центральноазиатской степью, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монгольский Хубсугул включён в заповедники ЮНЕСКО
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Второе место заняла Иркутская область
Также новый статус позволит защитить 1,7 миллиона гектаров прилегающей природной территории
Строительство планируют завершить в конце следующего года
Акция прошла в Багдарине
Фронтмен группы записал видеообращение
Сотрудники зоопарка рассказали о характерах сестёр
Во время спасательной операции один из спасителей не раз оказывался в ледяной воде
Будет отключено и холодное, и горячее водоснабжение.
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с «Ярмарки здоровья»
Кошки залезла на столб и теперь не может оттуда слезть
Герои мультфильма постреляли из лука
Бурятия включится в проект «Киокусинкай в школу»
Также в салонах автобусов и трамваев появились наклейки
Приз в Благовещенске завоевали артисты Русского драмтеатра
Победу Чингису Монгушу принёс в том числе современный номер в хореографии Морихиро Ивата