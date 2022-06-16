Сейчас мост находится в аварийном состоянии
Прокуратура предъявила иск к администрации Баргузинского района Бурятии с требованием отремонтировать деревянный мост через протоку Хара-Усун. Суд исковые требования удовлетворил.
Прокурорская проверка, проведённая совместно с сотрудниками ГИБДД, выявила, что мост на территории сельского поселения «Баянгольское» опасен. Сейчас деревянное строение находится в аварийном состоянии.
- Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объёме. На администрацию Баргузинского района возложена обязанность произвести ремонтные работы деревянного моста через протоку Хара-Усун в целях приведения его в соответствие с требованиями законодательства о безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.
Решение пока не вступило в законную силу.
В Бурятии через суд отремонтируют деревянный мост
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