В Бурятии через суд отремонтируют деревянный мост

Сейчас мост находится в аварийном состоянии



Прокуратура предъявила иск к администрации Баргузинского района Бурятии с требованием отремонтировать деревянный мост через протоку Хара-Усун. Суд исковые требования удовлетворил.



Прокурорская проверка, проведённая совместно с сотрудниками ГИБДД, выявила, что мост на территории сельского поселения «Баянгольское» опасен. Сейчас деревянное строение находится в аварийном состоянии.



- Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объёме. На администрацию Баргузинского района возложена обязанность произвести ремонтные работы деревянного моста через протоку Хара-Усун в целях приведения его в соответствие с требованиями законодательства о безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.



Решение пока не вступило в законную силу.

