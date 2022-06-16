Владельцу грозит административная ответственность
В Бичурском районе участок сельскохозяйственного назначения оказался завален мусором. Государственный инспектор управления Россельхознадзора отобрал образцы почвы для исследования на техногенное загрязнение.
Участок площадью 10 233 квадратных метров находится в границах сельского поселения «Бичурское».
- Нарушение предусматривает административную ответственность по статье «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии сельхозучасток захламили мусором
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