В Бурятии сельхозучасток захламили мусором

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Владельцу грозит административная ответственность



В Бичурском районе участок сельскохозяйственного назначения оказался завален мусором. Государственный инспектор управления Россельхознадзора отобрал образцы почвы для исследования на техногенное загрязнение.



Участок площадью 10 233 квадратных метров находится в границах сельского поселения «Бичурское».



- Нарушение предусматривает административную ответственность по статье «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

