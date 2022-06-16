 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июня

15 июня

Популярное

«Девушка, выходящая из воды» украсила набережную в Иркутской области

«Девушка, выходящая из воды» украсила набережную в Иркутской области
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Скульптура стала украшением сквера в Усольском районе

На берегу реки Белая в посёлке Новомальтинск Усольского района Иркутской области установили скульптуру под названием «Девушка, выходящая из воды». Белоснежная композиция высотой 3,2 метра уже стала визитной карточкой посёлка.

Скульптура выполнена из армированного железобетона, в композицию встроена подсветка, что делает её более выразительной в ночное время. Автор композиции –известный скульптор из посёлка Тельма Иван Зуев. Он неоднократный победитель всероссийских и международных конкурсов ледовой скульптуры. Жителям Иркутской области известна ещё одна его скульптурная композиция – «Мамонты» в селе Мальта Усольского района.

Скульптуру девушки установили в рамках благоустройства общественной территории: на берегу реки Белой в Новомальтинске появился новый сквер. В общей сложности на его благоустройство уже направлено более 5,1 млн рублей. При этом 3,9 млн – средства федерального бюджета, миллион рублей в порядке софинансирования выделен из бюджета Иркутской области, 250 тысяч рублей направлено из местного бюджета.

- Работы по благоустройству начали ещё в 2020 году. Тогда в рамках реализации первого этапа благоустройства на берегу возле мемориального комплекса, посвящённого воинам Великой Отечественной войны, установили памятные стенды с информацией о городах-героях и городах Воинской славы. В 2021-м уже в центральной части сквера сделали новые дорожки, смонтировали уличное освещение, установили скамейки и урны. В 2022-м благоустройство будет продолжено, до конца лета планируется полностью закрыть контур сквера. Завершающий этап благоустройства запланирован на 2023 год, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область набережная скульптура благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Ольхоне собака со льдины ждёт хозяина
На Ольхоне собака со льдины ждёт хозяина
Общество, 16.06.2022
Метеоролог приютил четвероногую «путешественницу»
В Кяхте закрыт музей
В Кяхте закрыт музей
Общество, 16.06.2022
Остальные филиалы Кяхтинского краеведческого музея работают в прежнем режиме
В Бурятии насчитали 26 стобалльников по ЕГЭ
В Бурятии насчитали 26 стобалльников по ЕГЭ
Общество, 16.06.2022
Стали известны результаты сдачи экзаменов по 4 предметам
«Девушка, выходящая из воды» украсила набережную в Иркутской области
«Девушка, выходящая из воды» украсила набережную в Иркутской области
Общество, 16.06.2022
Скульптура стала украшением сквера в Усольском районе
10 выпускников Улан-Удэ сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов
10 выпускников Улан-Удэ сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов
Общество, 16.06.2022
Более 300 выпускников претендуют на медаль «За особые успехи в учении»
В Улан-Удэ отремонтируют электроснабжение в «исторических» домах
В Улан-Удэ отремонтируют электроснабжение в «исторических» домах
Общество, 16.06.2022
Ремонт проведут на объектах культурного наследия
Бурятия победила на волейболе на «Парасибириаде»
Бурятия победила на волейболе на «Парасибириаде»
Общество, 16.06.2022
Второе место заняла Иркутская область
Монгольский Хубсугул включён в заповедники ЮНЕСКО
Монгольский Хубсугул включён в заповедники ЮНЕСКО
Общество, 16.06.2022
Также новый статус позволит защитить 1,7 миллиона гектаров прилегающей природной территории
Главврача Тункинской больницы активно цитируют федеральные СМИ
Главврача Тункинской больницы активно цитируют федеральные СМИ
Общество, 16.06.2022
Статья Дамнина Мунконова ушла за пределы Бурятии
Минтранс России одобрил Улан-Удэ приобретение 73 автобусов
Минтранс России одобрил Улан-Удэ приобретение 73 автобусов
Общество, 16.06.2022
Автопарк Улан-Удэ начнёт пополняться новыми автобусами уже в этом году
В Улан-Удэ поймали 30 детей, купавшихся без взрослых
В Улан-Удэ поймали 30 детей, купавшихся без взрослых
Общество, 16.06.2022
Рейд прошёл в популярных у купальщиков местах
В Улан-Удэ здание пансионата для престарелых готово на 50%
В Улан-Удэ здание пансионата для престарелых готово на 50%
Общество, 16.06.2022
Строительство планируют завершить в конце следующего года
В Бурятии ожидаются ливни с порывистым ветром
В Бурятии ожидаются ливни с порывистым ветром
Общество, 16.06.2022
Изменения в погоде ожидаются уже 17 июня
В вузе в Улан-Удэ появился факультет компьютерных наук
В вузе в Улан-Удэ появился факультет компьютерных наук
Общество, 16.06.2022
Необходимость создания такого факультета назрела давно    
В Бурятии озеленили дацан
В Бурятии озеленили дацан
Общество, 16.06.2022
Акция прошла в Багдарине

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^