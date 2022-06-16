«Девушка, выходящая из воды» украсила набережную в Иркутской области

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Скульптура стала украшением сквера в Усольском районе



На берегу реки Белая в посёлке Новомальтинск Усольского района Иркутской области установили скульптуру под названием «Девушка, выходящая из воды». Белоснежная композиция высотой 3,2 метра уже стала визитной карточкой посёлка.



Скульптура выполнена из армированного железобетона, в композицию встроена подсветка, что делает её более выразительной в ночное время. Автор композиции –известный скульптор из посёлка Тельма Иван Зуев. Он неоднократный победитель всероссийских и международных конкурсов ледовой скульптуры. Жителям Иркутской области известна ещё одна его скульптурная композиция – «Мамонты» в селе Мальта Усольского района.



Скульптуру девушки установили в рамках благоустройства общественной территории: на берегу реки Белой в Новомальтинске появился новый сквер. В общей сложности на его благоустройство уже направлено более 5,1 млн рублей. При этом 3,9 млн – средства федерального бюджета, миллион рублей в порядке софинансирования выделен из бюджета Иркутской области, 250 тысяч рублей направлено из местного бюджета.



- Работы по благоустройству начали ещё в 2020 году. Тогда в рамках реализации первого этапа благоустройства на берегу возле мемориального комплекса, посвящённого воинам Великой Отечественной войны, установили памятные стенды с информацией о городах-героях и городах Воинской славы. В 2021-м уже в центральной части сквера сделали новые дорожки, смонтировали уличное освещение, установили скамейки и урны. В 2022-м благоустройство будет продолжено, до конца лета планируется полностью закрыть контур сквера. Завершающий этап благоустройства запланирован на 2023 год, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

