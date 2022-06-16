Скульптура стала украшением сквера в Усольском районе
На берегу реки Белая в посёлке Новомальтинск Усольского района Иркутской области установили скульптуру под названием «Девушка, выходящая из воды». Белоснежная композиция высотой 3,2 метра уже стала визитной карточкой посёлка.
Скульптура выполнена из армированного железобетона, в композицию встроена подсветка, что делает её более выразительной в ночное время. Автор композиции –известный скульптор из посёлка Тельма Иван Зуев. Он неоднократный победитель всероссийских и международных конкурсов ледовой скульптуры. Жителям Иркутской области известна ещё одна его скульптурная композиция – «Мамонты» в селе Мальта Усольского района.
Скульптуру девушки установили в рамках благоустройства общественной территории: на берегу реки Белой в Новомальтинске появился новый сквер. В общей сложности на его благоустройство уже направлено более 5,1 млн рублей. При этом 3,9 млн – средства федерального бюджета, миллион рублей в порядке софинансирования выделен из бюджета Иркутской области, 250 тысяч рублей направлено из местного бюджета.
- Работы по благоустройству начали ещё в 2020 году. Тогда в рамках реализации первого этапа благоустройства на берегу возле мемориального комплекса, посвящённого воинам Великой Отечественной войны, установили памятные стенды с информацией о городах-героях и городах Воинской славы. В 2021-м уже в центральной части сквера сделали новые дорожки, смонтировали уличное освещение, установили скамейки и урны. В 2022-м благоустройство будет продолжено, до конца лета планируется полностью закрыть контур сквера. Завершающий этап благоустройства запланирован на 2023 год, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
«Девушка, выходящая из воды» украсила набережную в Иркутской области
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Метеоролог приютил четвероногую «путешественницу»
Остальные филиалы Кяхтинского краеведческого музея работают в прежнем режиме
Стали известны результаты сдачи экзаменов по 4 предметам
Скульптура стала украшением сквера в Усольском районе
Более 300 выпускников претендуют на медаль «За особые успехи в учении»
Ремонт проведут на объектах культурного наследия
Второе место заняла Иркутская область
Также новый статус позволит защитить 1,7 миллиона гектаров прилегающей природной территории
Статья Дамнина Мунконова ушла за пределы Бурятии
Автопарк Улан-Удэ начнёт пополняться новыми автобусами уже в этом году
Рейд прошёл в популярных у купальщиков местах
Строительство планируют завершить в конце следующего года
Изменения в погоде ожидаются уже 17 июня
Необходимость создания такого факультета назрела давно
Акция прошла в Багдарине