Метеоролог приютил четвероногую «путешественницу»
На острове Ольхон ждёт своего хозяина немолодой пёс. Собака объявилась на севере острова несколько месяцев назад: её принесла льдина. Животное приютил сотрудник местной метеостанции. Он не оставляет попыток найти старого или нового владельца, ведь собака на территории Прибайкальского национального парка не может находиться бесконтрольно, а совмещать рабочие обязанности и присмотр за собакой не всегда просто.
Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», сейчас четвероногая «путешественница на льдине» сопровождает специалиста по гидрометеонаблюдениям на каждом шагу, но скоро Андрею, так зовут спасителя пса, придётся уехать за несколько тысяч километров, и он переживает за судьбу Тытыры.
- Это имя – сокращение от ласкательного грузинского слова. Собака откликается. Как её зовут по-настоящему, я не знаю… Её ольхонская история началась в январе, когда на Байкале вовсю шёл ледостав. Но покров ещё не был прочным, и отдельные льдины носило ветром. На таких льдинах однажды вечером я и увидел две чёрных точки. Они приближались с севера. Через несколько часов точки оказались собаками. Я наблюдал за ними, когда они сошли на берег: отощавшие, еле стоявшие на ногах. Самая крупная стала… глодать кору на дереве! Я не смог остаться в стороне. Покормил. «Короед» оказался кобелём, недоверчивым и самостоятельным. Отлежавшись, он начал исследовать территорию и однажды увязался за группой туристов. Позже я узнал, что кобель вернулся к хозяину, который живёт с другой стороны пролива Малое Море, в деревне Зама. Мне рассказали, что владелец и не надеялся увидеть пса и считал, что тот утонул. Вторая собака, по рассказам, также принадлежит этому человеку, и он намеревается за ней приехать. Ждём… - рассказал метеоролог.
На Ольхоне собака со льдины ждёт хозяина
Общество, Фото:
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