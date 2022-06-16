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В Улан-Удэ началось масштабное обновление системы водоотведения

В Улан-Удэ началось масштабное обновление системы водоотведения
Общество,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
Новая сеть будет обеспечивать Октябрьский район

14 июня в Октябрьском районе столицы Бурятии открыли канализационный коллектор после реконструкции. Это начало масштабной работы по обновлению системы водоотведения в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

Новая сеть будет обеспечивать Октябрьский район, а именно участок протяжённостью 4,6 км: микрорайон Мясокомбината и Мелькомбината. Это более 100 тысяч населения. Износ сетей водоотведения здесь составлял свыше 80%.

- На этом участке было 4 аварии, и были угрозы в зимний период. Когда коллектор не работал, необходимо было в домах людей выключать воду для того, чтобы восстанавливать разрушения. И, в целом, порядка 16 тысяч человек попадали под отключение в аварийной ситуации. Коллектор был старый, он был без резерва. Сейчас проложили новый, общая протяжённость – 4,6 километров, притом создан резерв, то есть две ветки, два трубопровода. И в случае аварии на одном, может быть задействован другой, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Проект технически сложный: сеть проходит через железную дорогу и трамвайные пути.

- Применялись технологии горизонтального бурения, бестраншейным способом прошли дорогу, которую отремонтировали, чтобы не нарушить новое асфальтовое покрытие… Это начало большой работы, свыше 500 км сетей водоотведения. Все они построены в 60-70-е годы, нормативный срок выходит, поэтому мы в начале большой работы, – рассказал первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский.

Проект осуществлён при поддержке федерального центра. Стоимость работ составила свыше 155 млн рублей, из которых более 90 млн – это федеральные средства, из фонда содействия реформированию ЖКХ.

- На сегодняшний день мы системно занимаемся вопросами подготовки ЖКХ, делаем теплотрассы в этом году. Начаты большие работы по третьей теплотрассе, это в сторону Стеклозавода. Предстоит работа на самом Стеклозаводе по замене теплотрасс, по подключению района к центральному отоплению. То есть будут останавливаться мазутные котельные. То есть ведём ежедневно, ежегодно такую работу. И надо отметить, что федеральная поддержка позволяет такие большие проекты делать, - пояснил Алексей Цыденов.

правительство РБ Бурятия Улан-Удэ канализация водоотведение

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