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В Улан-Удэ воюют с травой

В Улан-Удэ воюют с травой
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
На центральных улицах скошено 250 тысяч кв.метров зелёной травы

В столице Бурятии продолжается покос травы. На планёрном совещании в мэрии Улан-Удэ руководители районных администраций отчитались о проделанной работе, сообщили в пресс-службе администрации города.

В Железнодорожном районе к кошению зеленой травы приступили с 5 июня, за это время скошено 130 тысяч км.метров.

- Подрядные организации выполняют работы по кошению травы на центральных улицах района, также проведены мероприятия с управляющими компаниями и предприятиями, чтобы скосили траву на своей территории до предстоящих выходных, - сообщил руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.

Травостой скошен вдоль магистральных улиц Советского района. Это ул. Смолина, Сухэ-Батора, Свободы, Каландаришвили, Советская, Куйбышева и на пр. Победы. На сегодняшний день общая площадь кошения травы составила 70 тысяч кв.м.

- У нас завершён контракт по кошению сухостоя, сейчас приступили к кошению зеленой травы. На территории района работают две подрядные организации, это ИП Балданов А.С. и ИП Королев П.М, - рассказал руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.

В самом густонаселённом районе города травостой скошен на площади 50 тысяч кв.м.

- Траву скашиваем на центральных и магистральных улицах Октябрьского района. Сейчас работают две подрядные организации, трава скошена на территории чуть больше 50 тысяч кв.м., также ведётся работа по покосу травы на придомовой территории многоквартирных домов управляющими компаниями, - пояснил заместитель руководителя администрации Октябрьского района Пётр Касьянов.

Отметим, за покос травы на территории частной собственности или коммерческой организации отвечают собственники. За покос травы на придомовой территории многоквартирного дома – управляющие организации. Штраф для физических лиц составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических от 25 до 50 тысяч рублей.



трава

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