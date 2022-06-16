Восстановление дальневосточных лесов в 2021 году впервые за 10 лет превысило их вырубку и уничтожение огнём
В прошлом году на Дальнем Востоке восстановили лесов на 67% больше, чем было вырублено или сгорело, сообщили в пресс-службе «Дальлеспроект» ФГБУ «Рослесинфорг». В Бурятии также восстановили больше лесов, чем потеряли.
Работы по лесовосстановлению в 2021 году в Дальневосточном федеральном округе провели на площади 254, 4 тыс. га. Это на 82,2 тыс. га больше, чем срублено, уничтожено вредителями или сгорело.
- Среди регионов-лидеров, которые восстановили больше лесов, чем потеряли, на первом месте Якутия - один из наиболее пострадавших от лесных пожаров регион, где площадь лесовосстановления составила 95,5 тыс. га. Республика перевыполнила план на рекордные 287%. Примечательно, что Якутия – один из немногих регионов, где лесовосстановление превышает площади сплошных рубок на 200%. На втором месте Хабаровский край, где площадь лесовосстановления составила 63,6 тыс. га и перевыполнение плана на 38%. Третье место заняла Амурская область с площадью лесовосстановления 31,1 га и с перевыполнением плана на 21%. Следом идут Республика Бурятия (28,3 га, + 82%) и Приморский край (14,1 тыс. га + 43%), - сообщил руководитель дальневосточного филиала Рослесинфорга «Дальлеспроект» Игорь Гречин.
Всего в 2021 году в России лесовосстановительные работы провели на площади 1,2 млн га, из них 211 тыс. га восстановили искусственным методом.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году количество лесных пожаров в Бурятии было минимальным за последние 30 лет. Связано это не только с дождливым летом, но и оперативным тушением очагов – 94% лесных пожаров ликвидировали в первые сутки.
В Бурятии восстановили лесов больше, чем потеряли
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