В Улан-Удэ откроется международная выставка

Она посвящена дипломату Савве Владиславичу-Рагузинскому
Жителей Бурятии приглашают на торжественное открытие выставки «Дипломат Петра I Савва Владиславич-Рагузинский». Открытие состоится в 10:00 18 июня в здании национальной библиотеки республики.
Среди гостей выставки — потомок графа Саввы Рагузинского Бранко Вукоманович, креативный директор маркетинговой компании «Трилениум», который уже не в первый раз посещает Бурятию. В программе мероприятия также запланированы лекция доктора политических наук Алексея Михалева по теме: «Буринский трактат и рождение восточной границы России», показ видеофильма о наследии Саввы Рагузинского, показ книг из фонда библиотеки по истории Кяхты и Верхнеудинска, экскурсия по новому зданию библиотеки. Основная программа мероприятия продлится до 12:00.
В ходе выставки гости смогут познакомиться с основными этапами жизнедеятельности Рагузинского: его вклад в развитие и укрепление торговых и дипломатических связей России с Европой, основание русской военной службы разведки, Прусская кампания. Особое внимание в экспозиции уделено ответственной миссии Саввы Рагузинского в Азии, часть выставки посвящена истории основания города Троицкосавска (ныне Кяхта), памятникам Рагузинскому. В экспозиции также представлены архивные документы политической деятельности Саввы Владиславича-Рагузинского, оцифрованные книги и статьи о нём.
Открытие выставки пройдёт в музыкальной гостиной, блок «б», на 3-м этаже здания нацбиблиотеки.
Напомним, что в первый раз международная мультимедийная выставка, посвящённая графу Савве Владиславичу-Рагузинскому, проходила с 25 марта по 10 апреля 2019 года, в Санкт-Петербурге. В 2021 году выставка уже открылась в столице Сербии, городе Белград, сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
Возрастное ограничение 16+
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