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В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились качели

В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились качели
Общество,  Фото:Этнографический музей
Новые объекты прекрасно вписались в парковую зону

В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ появились качели. Новые объекты установили специально к летнему сезону. Качели разнообразные и отлично вписываются в парковую зону, отметили представители музея.

- Качели часто встречались у южных и восточных славянских народностей и крайне редко — у западных. Славяне приписывали магические функции качелям. Для молодёжи эта форма проведения времени считалась чуть ли не обязательной и воспринималась, как способ подтолкнуть парней и девушек к супружеству. Сейчас же качели выполняют более развлекательную функцию для детей и взрослых, - рассказали сотрудники музея.


Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в живом уголке Этнографического музея волчица показала шестерых волчат, которые родились ещё весной. Малыши изучают мир и с удовольствием показываются посетителям.


качели этнографический музей

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