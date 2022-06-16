В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились качели

Новые объекты прекрасно вписались в парковую зону
В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ появились качели. Новые объекты установили специально к летнему сезону. Качели разнообразные и отлично вписываются в парковую зону, отметили представители музея.
- Качели часто встречались у южных и восточных славянских народностей и крайне редко — у западных. Славяне приписывали магические функции качелям. Для молодёжи эта форма проведения времени считалась чуть ли не обязательной и воспринималась, как способ подтолкнуть парней и девушек к супружеству. Сейчас же качели выполняют более развлекательную функцию для детей и взрослых, - рассказали сотрудники музея.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в живом уголке Этнографического музея волчица показала шестерых волчат, которые родились ещё весной
. Малыши изучают мир и с удовольствием показываются посетителям.
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Новые объекты прекрасно вписались в парковую зону
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