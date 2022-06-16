Ремонт проведут на объектах культурного наследия
В Улан-Удэ в рамках работ по капитальному ремонту за два года приведут в порядок системы электроснабжения 11 многоквартирных домов, входящих в список объектов культурного наследия.
В 2022 году систему электроснабжения отремонтируют в жилых домах по адресам: ул. Оцимика, 12е, ул. Оцимика, 12ж, ул. Свердлова, 10/1, ул. Свердлова,2, ул. Свердлова,24/1, ул. Смолина, 20/1, ул. Свердлова,9. В 2023 году ещё в трёх домах: ул. Коммунистическая, 2, ул. Коммунистическая, 4А, ул. Куйбышева, 7.
- У этих домов-объектов культурного наследия интересная и долгая история. К примеру, в жилом доме из дерева и камня по ул. Свердлова, 24/1 в середине XIX века находилась усадьба верхнеудинского купца Александра Овсянкина. Александр Васильевич был не только купцом, но и городским головой Верхнеудинска. Он избирался на эту должность трижды с перерывом с 1889 года по 1905 год. Был заведующим городской библиотекой и председателем верхнеудинского городского сиротского суда. В 1891 году Овсянкин встречал у триумфальной арки наследника цесаревича Николая II, - сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта Бурятии.
Работы по ремонту системы электроснабжения в этом доме начнутся уже в этом году. Подрядчики заменят провода в подъезде, подвале, чердаке, установят новые выключатели, этажные электрические щиты и осветительные приборы в местах общего пользования.
– В программе капремонта 28 домов-памятников. Их ремонт накладывает особые обязательства, в том числе работу в соответствии с федеральным законом № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», — рассказали в фонде.
В Улан-Удэ отремонтируют электроснабжение в «исторических» домах
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Более 300 выпускников претендуют на медаль «За особые успехи в учении»
Ремонт проведут на объектах культурного наследия
Второе место заняла Иркутская область
Также новый статус позволит защитить 1,7 миллиона гектаров прилегающей природной территории
Строительство планируют завершить в конце следующего года
Изменения в погоде ожидаются уже 17 июня
Необходимость создания такого факультета назрела давно
Акция прошла в Багдарине
Фронтмен группы записал видеообращение
Сотрудники зоопарка рассказали о характерах сестёр
Во время спасательной операции один из спасителей не раз оказывался в ледяной воде
Будет отключено и холодное, и горячее водоснабжение.
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с «Ярмарки здоровья»
Кошки залезла на столб и теперь не может оттуда слезть
Герои мультфильма постреляли из лука