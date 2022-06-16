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В Улан-Удэ отремонтируют электроснабжение в «исторических» домах

В Улан-Удэ отремонтируют электроснабжение в «исторических» домах
Общество,  Фото:фонд капитального ремонта РБ
Ремонт проведут на объектах культурного наследия

В Улан-Удэ в рамках работ по капитальному ремонту за два года приведут в порядок системы электроснабжения 11 многоквартирных домов, входящих в список объектов культурного наследия.

В 2022 году систему электроснабжения отремонтируют в жилых домах по адресам: ул. Оцимика, 12е, ул. Оцимика, 12ж, ул. Свердлова, 10/1, ул. Свердлова,2, ул. Свердлова,24/1, ул. Смолина, 20/1, ул. Свердлова,9. В 2023 году ещё в трёх домах: ул. Коммунистическая, 2, ул. Коммунистическая, 4А, ул. Куйбышева, 7.

- У этих домов-объектов культурного наследия интересная и долгая история. К примеру, в жилом доме из дерева и камня по ул. Свердлова, 24/1 в середине XIX века находилась усадьба верхнеудинского купца Александра Овсянкина. Александр Васильевич был не только купцом, но и городским головой Верхнеудинска. Он избирался на эту должность трижды с перерывом с 1889 года по 1905 год. Был заведующим городской библиотекой и председателем верхнеудинского городского сиротского суда. В 1891 году Овсянкин встречал у триумфальной арки наследника цесаревича Николая II, - сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта Бурятии.

Работы по ремонту системы электроснабжения в этом доме начнутся уже в этом году. Подрядчики заменят провода в подъезде, подвале, чердаке, установят новые выключатели, этажные электрические щиты и осветительные приборы в местах общего пользования.

– В программе капремонта 28 домов-памятников. Их ремонт накладывает особые обязательства, в том числе работу в соответствии с федеральным законом № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», — рассказали в фонде.
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