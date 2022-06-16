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В парке Улан-Удэ оживят персонажей живописных полотен

В парке Улан-Удэ оживят персонажей живописных полотен
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице Бурятии откроется «Улан-Удэнский вернисаж»

В День города, 18 июня, в столице Бурятии состоится праздничная программа «Улан-Удэнский вернисаж». В парке «Юбилейный» известные произведения искусства в прямом смысле обретут объём в перфомансе «Ожившие картины» режиссёра молодёжного художественного театра Евгении Герасимовой и художника Светланы Пузаковой.

Гостей парка встретят персонажи известных живописных полотен. Для проекта отобраны работы как русских, так и зарубежных художников: «Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева, «Верка» Филиппа Малявина, «Девушка с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера, автопортреты Ван Гога, Фриды Кало и другие.

В 14:00 на главной сценической площадке пройдёт развлекательно-игровая программа для детей: шоу роботов-трансформеров, викторины и конкурсы.

В 15:00 состоится праздничная программа «Улан-Удэнский вернисаж». На сцене проведут хореографический фестиваль «Танцевальная капель», в котором примут участие коллективы города и районов республики.

Также в парке откроется выставка картин и мастер-классы от детских школ искусств города Улан-Удэ. Будут проведены танцевальные мастер-классы в разных жанрах: сальса, бачата, кизомба от «Latino Family».

В 18:00 состоится концерт муниципального концертного духового оркестра центра культуры и досуга Улан-Удэ, где жители города смогут потанцевать под живой звук вместе с солистами города. Продолжит программу вокальная группа «Старики - разбойники».

В завершении состоится праздничная дискотека. Гостей ждут призы, конкурсы и викторины, бесплатный лимонад, шарики и аквагрим, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Также жители города могут поучаствовать в чемпионате по поеданию бууз на скорость. В соревновании могут принять участие 10 взрослых (старше 18 лет). Каждому участнику будет предоставлено 10 бууз, которые они должны съесть как можно быстрее. Максимально отведённое время поедания бууз - 3 минуты. Победитель конкурса получит в подарок 100 замороженных бууз.

Возрастное ограничение 0+
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