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В Бурятии запретили сайт по продаже ядов

В Бурятии запретили сайт по продаже ядов
Общество,  Фото:pexels.com
Сайт выявила прокуратура

Прокуратура Тарбагатайского района Бурятии в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайт, содержащий запрещённую информацию. На сайте продавали яды и ядовитые вещества. Доступ к сайту свободный, сведения распространяются бесплатно.

Законом предусмотрено ограничение доступа к информации в целях защиты нравственности, прав и законных интересов других лиц.

Прокуратура предъявила административный иск о признании информации запрещённой к распространению на территории Российской Федерации. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

После вступления решения суда в законную силу оно будет направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения сайта в единый реестр сетевых адресов, содержащих информацию, запрещённую в России, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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