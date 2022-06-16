В улан-удэнской колонии определили лучшего столяра









В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ прошёл конкурс профессионального мастерства «Лучший столяр» среди осуждённых, получающих образование в профессиональном училище.Конкурс проходил в два этапа, и состоял из практической и теоретической части, за правильное выполнение которых конкурсантам начислялись баллы. Перед выполнением практической части задания особое внимание уделялось технике безопасности на рабочем месте.- Все осуждённые, принявшие участие в конкурсе, продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства и успешно справились с конкурсными заданиями, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.По словам организаторов, мероприятие проводилось для повышения уровня профессиональной подготовки, развития и популяризации профессии, а также направлено на развитие профессионального мышления и творческих способностей осуждённых.