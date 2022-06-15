Паралимпийскому чемпиону из Бурятии подарили высокотехнологичный велосипед

Общество, Фото: пресс-служба Паралимпийского комитета России

Спортсмен на днях выиграл два «золота» на чемпионате России



Современный высокотехнологичный велосипед «BMC Teammachine SLR» вручили двукратному паралимпийскому чемпиону по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Михаилу Асташову. Новое оборудование позволит спортсмену из Бурятии готовиться к Паралимпийском играм.



Вручение лидерам сборной прошло на встрече президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова с членами сборной команды России по велоспорту среди лиц с ПОДА после чемпионата России по велоспорту на шоссе, где Михаил Асташов завоевал две золотые медали.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии, спортсмен является обладателем двух золотых медалей на Паралимпийских играх в Токио. Он выиграл в трековой гонке преследования на дистанции 3000 м среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также в шоссейной гонке с раздельным стартом.

