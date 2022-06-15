 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 июня

14 июня

Популярное

Иркутские роллеры выиграли 53 медали чемпионата и первенства России

Иркутские роллеры выиграли 53 медали чемпионата и первенства России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Также регион победил в общекомандном зачёте первенства

Спортсмены Иркутской области завоевали 53 медали на чемпионате и первенстве России по роллер спорту в дисциплинах спидскейтинга среди девушек и юношей (11-12 и 13-14 лет), юниоров и юниорок (15-16 и 17-18 лет). Соревнования с 3 по 6 июня проходили в Коломне в Московской области.

В турнире принимали участие около 200 спортсменов из 15 субъектов РФ. Иркутскую область на первенстве страны представляли спортсмены Иркутска и Ангарска. На чемпионате России Ольга Тараканова завоевала одну серебряную и две бронзовые медали.

На первенстве страны спортсмены Иркутской области выиграли 19 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых наград. Успешно на первенстве России выступили Дмитрий П. (три золотые и одна серебряная награда), Илья Е. (одно золото и три серебра), Юрий Ф. (два золота и две бронзы), Никита Т. (одно золото и два серебра), Кирилл Б. (одно золото и три серебра), Иван Ж. (три золота и одно серебро), Евгения Р. (четыре золотые медали), Василиса Б. (три золота и одно серебро) и другие. Кирилл Б. выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Сборная Иркутской области в медальном зачёте лидировала в следующих возрастных категориях: среди девушек и юношей 11-12 и 13-14 лет, юниоров и юниорок 15-16 лет, а также выиграла общекомандный зачёт первенства России, сообщает пресс-служба министерства спорта региона.
Иркутская область чемпионат России первенство России роллер спорт спорт роликобежный спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутские роллеры выиграли 53 медали чемпионата и первенства России
Иркутские роллеры выиграли 53 медали чемпионата и первенства России
Общество, 15.06.2022
Также регион победил в общекомандном зачёте первенства
Врача из Агинского округа посмертно наградили орденом
Врача из Агинского округа посмертно наградили орденом
Общество, 15.06.2022
Заведующая отделением Дульдургинской центральной районной больницы награждена орденом Пирогова
Полёты из Улан-Удэ на Ольхон станут ежедневными
Полёты из Улан-Удэ на Ольхон станут ежедневными
Общество, 15.06.2022
Авиарейс до Хужира становится всё более популярным
В Иркутской области продлили особый противопожарный режим
В Иркутской области продлили особый противопожарный режим
Общество, 15.06.2022
Он будет действовать на всей территории региона до конца июня
Лучники Бурятии завоевали 13 медалей «Стрел Байкала»
Лучники Бурятии завоевали 13 медалей «Стрел Байкала»
Общество, 15.06.2022
Всероссийские соревнования проходили в Улан-Удэ
В Улан-Удэ меценаты оплатят часть расходов на Хабиба
В Улан-Удэ меценаты оплатят часть расходов на Хабиба
Общество, 15.06.2022
Спонсоры пожелали остаться неизвестными  
Главная площадь Улан-Удэ превратится в огромную зону отдыха
Главная площадь Улан-Удэ превратится в огромную зону отдыха
Общество, 15.06.2022
Уже совсем скоро площадь Советов будет не узнать
На Украине погиб 23-летний десантник из Бурятии
На Украине погиб 23-летний десантник из Бурятии
Общество, 15.06.2022
Мэргэн Доржиев родился и вырос в Джидинском районе
Развиваем Улан-Удэ вместе
Развиваем Улан-Удэ вместе
Общество, 15.06.2022
Мэр Улан-Удэ обратился к горожанам с просьбой собрать идеи и предложения по развитию городской агломерации
В Улан-Удэ будут выращивать хвойные и фруктовые деревья
В Улан-Удэ будут выращивать хвойные и фруктовые деревья
Общество, 15.06.2022
В столице Бурятии открыли питомник для выращивания деревьев и кустарников
В Улан-Удэ горе-ремонтники положили асфальт из мусора
В Улан-Удэ горе-ремонтники положили асфальт из мусора
Общество, 15.06.2022
Кроме того, асфальт оказался немыслимо тонким
Улан-удэнец три часа помогал женщине, потерявшей память
Улан-удэнец три часа помогал женщине, потерявшей память
Общество, 15.06.2022
Женщина вышла в магазин и забыла адрес дома
В нацпарке в Бурятии волонтёры обустраивают экотропы
В нацпарке в Бурятии волонтёры обустраивают экотропы
Общество, 15.06.2022
В Тункинский район приехали десять добровольцев  
На Украине погиб 24-летний морпех из Бурятии
На Украине погиб 24-летний морпех из Бурятии
Общество, 15.06.2022
Алексей Ветошников представлен к награждению орденом Мужества посмертно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^