Также регион победил в общекомандном зачёте первенства
Спортсмены Иркутской области завоевали 53 медали на чемпионате и первенстве России по роллер спорту в дисциплинах спидскейтинга среди девушек и юношей (11-12 и 13-14 лет), юниоров и юниорок (15-16 и 17-18 лет). Соревнования с 3 по 6 июня проходили в Коломне в Московской области.
В турнире принимали участие около 200 спортсменов из 15 субъектов РФ. Иркутскую область на первенстве страны представляли спортсмены Иркутска и Ангарска. На чемпионате России Ольга Тараканова завоевала одну серебряную и две бронзовые медали.
На первенстве страны спортсмены Иркутской области выиграли 19 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых наград. Успешно на первенстве России выступили Дмитрий П. (три золотые и одна серебряная награда), Илья Е. (одно золото и три серебра), Юрий Ф. (два золота и две бронзы), Никита Т. (одно золото и два серебра), Кирилл Б. (одно золото и три серебра), Иван Ж. (три золота и одно серебро), Евгения Р. (четыре золотые медали), Василиса Б. (три золота и одно серебро) и другие. Кирилл Б. выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Сборная Иркутской области в медальном зачёте лидировала в следующих возрастных категориях: среди девушек и юношей 11-12 и 13-14 лет, юниоров и юниорок 15-16 лет, а также выиграла общекомандный зачёт первенства России, сообщает пресс-служба министерства спорта региона.
Иркутские роллеры выиграли 53 медали чемпионата и первенства России
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