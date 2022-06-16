Провести занятия приедут известные российские педагоги
В Бурятии с 23 по 29 июня пройдёт межрегиональная творческая школа «Байкал – око Земли». Мероприятие проведут на базе колледжа искусств имени П.И. Чайковского. Также состоятся выездные пленэры и выезд в село Энхалук.
- Школа проводится в целях поддержки и развития музыкальных и творческих способностей учащихся детских музыкальных школ, детских школ искусств, участников творческих коллективов образовательных учреждений, учащихся Восточной Сибири из отдалённых районов Республики Бурятия, а также с целью обмена опытом в сфере педагогических достижений, - сообщает пресс-служба колледжа.
Среди направлений школы: «Фортепиано и фортепианный ансамбль», «Саксофон», «Живопись» и «Актёрское мастерство».
Профессорско-преподавательский состав творческой школы сформирован из числа ведущих педагогических работников страны:
- Максим Пурыжинский, доцент кафедры специального фортепиано, Московская государственная консерватория (университет) им. П.И. Чайковского;
- Леонид Друтин, старший преподаватель кафедры деревянных духовых инструментов, Российская академия музыки имени Гнесиных;
- Сергей Каплунов, преподаватель кафедры мастерства актёра, высшее театральное училище (института) имени М.С. Щепкина при государственном академическом Малом театре России, актёр театра и кино;
- Михаил Горшунов, старший преподаватель кафедры рисунка, Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств», член-корреспондент международной академии культуры и искусств, член творческого союза художников России, член международного художественного фонда.
Возрастное ограничение 6+
Бурятия примет межрегиональную творческую школу
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