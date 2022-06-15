Главная площадь Улан-Удэ превратится в огромную зону отдыха







Основные элементы уже готовы, закуплены декоративные кустарники, скамейки, урны. Осталось произвести монтаж и высадить цветники.



– 20 июня после празднования Дня города мы приступим к монтажу нашей сезонной зоны отдыха. Сейчас подрядчик наводит последние штрихи, и уже через неделю горожане смогут насладиться отдыхом в обновлённом пространстве, – сообщила заместитель председателя комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.



На площади появятся модульные парклеты – парковочные зоны отдыха с тентами и перголами (навесами), детские зоны, сборно-разборные фонтаны, велопарковки и т.д.



Разбирать сезонную зону будут в сентябре. Вce кoнcтpyкции бyдyт xpaниться в комбинате по благоустройству дo cлeдyющeгo лета.



