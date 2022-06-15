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Главная площадь Улан-Удэ превратится в огромную зону отдыха

Главная площадь Улан-Удэ превратится в огромную зону отдыха
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Уже совсем скоро площадь Советов будет не узнать

В Улан-Удэ на площади Советов появится огромная летняя зона отдыха. Как сообщал «Байкал-Dailу», то, что главная площадь города кардинально изменится, анонсировали ещё зимой.

Сейчас сезонная зона отдыха практически готова к монтажу. Здесь появятся качели, цветники, фонтаны и беседки, сообщили в комитете городского хозяйства.


Основные элементы уже готовы, закуплены декоративные кустарники, скамейки, урны. Осталось произвести монтаж и высадить цветники.

– 20 июня после празднования Дня города мы приступим к монтажу нашей сезонной зоны отдыха. Сейчас подрядчик наводит последние штрихи, и уже через неделю горожане смогут насладиться отдыхом в обновлённом пространстве, – сообщила заместитель председателя комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.

На площади появятся модульные парклеты – парковочные зоны отдыха с тентами и перголами (навесами), детские зоны, сборно-разборные фонтаны, велопарковки и т.д.

Разбирать сезонную зону будут в сентябре. Вce кoнcтpyкции бyдyт xpaниться в комбинате по благоустройству дo cлeдyющeгo лета.

площадь Советов благоустройство

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