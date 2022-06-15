В райцентре Бурятии в этом году построят мини-парк

Общество, Фото: центр компетенций РБ

В Кижингинском районе благоустроят территории в семи сельских поселениях



В районном центре Кижингинского района Бурятии построят мини-парк. Он будет оборудован игровым комплексом с горкой, качелями, песочницей – для детей, а для взрослых – воркаут-зона с турниками и волейбольно-баскетбольная площадка. В целом в Кижингинском районе республики в этом году будет благоустроено 7 площадок.



На сегодняшний день конкурсные процедуры по определению подрядчиков для благоустройства территорий в семи сельских поселениях Кижингинского района завершены, работы начнутся в самое ближайшее время.



Общая сумма финансирования равна 18,8 млн рублей. Из них 1,9 млн рублей составляет бюджет обновления дворов в с. Хуртэй, у. Могсохон, у. Усть-Орот, с. Новокижингинск, у. Чесан, у. Эдэрмэг, а в селе Кижинга между домами по улице Коммунистическая построят мини-парк на 7 млн. рублей.



Работы планируется завершить до 1 сентября этого года, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

