В Кижингинском районе благоустроят территории в семи сельских поселениях
В районном центре Кижингинского района Бурятии построят мини-парк. Он будет оборудован игровым комплексом с горкой, качелями, песочницей – для детей, а для взрослых – воркаут-зона с турниками и волейбольно-баскетбольная площадка. В целом в Кижингинском районе республики в этом году будет благоустроено 7 площадок.
На сегодняшний день конкурсные процедуры по определению подрядчиков для благоустройства территорий в семи сельских поселениях Кижингинского района завершены, работы начнутся в самое ближайшее время.
Общая сумма финансирования равна 18,8 млн рублей. Из них 1,9 млн рублей составляет бюджет обновления дворов в с. Хуртэй, у. Могсохон, у. Усть-Орот, с. Новокижингинск, у. Чесан, у. Эдэрмэг, а в селе Кижинга между домами по улице Коммунистическая построят мини-парк на 7 млн. рублей.
Работы планируется завершить до 1 сентября этого года, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В райцентре Бурятии в этом году построят мини-парк
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