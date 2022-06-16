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В Бурятии местами грозы

В Бурятии местами грозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ до +32

По данным Бурятского гидрометцентра, 16 июня по республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 3-8, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +28,+33, местами +18,+23.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём +30,+32.
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