На Украине погиб 23-летний десантник из Бурятии

Мэргэн Доржиев родился и вырос в Джидинском районе



В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии рядовой Доржиев Мэргэн Эрдэмович. Ему было 23 года. О гибели земляка сообщила администрация Джидинского района.



Мэргэн Эрдэмович родился 9 октября 1998 года в селе Гэгэтуй Джидинского района в дружной семье. Окончил Гэгэтуйскую среднюю общеобразовательную школу.



По всем предметам учился хорошо, принимал активное участие во всех внеклассных, общешкольных мероприятиях. Мэргэн был хорошим спортсменом, увлекался многими видами спорта. По характеру был доброжелательным, отзывчивым человеком. Одноклассники помнят его как хорошего друга, верного товарища, готового прийти на помощь любому.



В 2015 году Мэргэн поступил в Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию на факультет «Агробизнес и межкультурные коммуникации», выучился на специалиста лесного и лесопаркового хозяйства.



В 2021 году заключил контракт, стал служить в воздушно-десантных войсках.



За проявленное мужество и храбрость указом президента РФ гвардии рядовой Мэргэн Доржиев награждён орденом Мужества посмертно.



У него остались семья и любимая девушка.







