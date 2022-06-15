Забайкальский драмтеатр откроется после реконструкции в октябре

Работы по реконструкции здания стартовали в 2019 году



Открытие здания Забайкальского краевого драматического театра в Чите после более чем миллиардной реконструкции состоится уже в октябре. В настоящее время продолжается подготовка к этому событию.



Как рассказал директор драмтеатра Юрий Пояркин, на новой сцене впервые покажут мюзикл «Три мушкетёра» (12+), его постановка идёт с января. «Это будет большое театрализованное музыкальное представление, в котором занята вся труппа театра.



- Это будет костюмно, с красивыми декорациями. В спектакле задействуем новую технику и оборудование, - добавил он.



На организацию торжественного открытия, изготовление костюмов, декораций и реквизита представления выделит средства фонд развития Забайкальского края.



Напомним, здание Забайкальского краевого драматического театра было введено в эксплуатацию в 1972 году. За почти полвека капитальный ремонт сценического оборудования не проводился. Оснащение, покрытие места для выступлений, круг, машинерия, штанкетное хозяйство, осветительная аппаратура, радиосистема, охранно-пожарная сигнализация и даже система пожаротушения к 2018 году имела стопроцентный износ.



- Реконструкция драматического театра в Чите стартовала в 2019 году. На эти цели выделили более 1,1 миллиарда рублей. Изначально сроки работ были рассчитаны на четыре года, но их удалось сократить. В ходе работ обновлён фасад здания, построены ростральные колонны и фронтон, малый репетиционный зал на 100 мест, заменены звуковое и световое оборудование, вентиляция и система пожаротушения. Смонтированы материалы для акустической отделки и проведена реконструкция сценической части театра, заменили кресла в зрительном зале, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

