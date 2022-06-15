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В Иркутской области продлили особый противопожарный режим

В Иркутской области продлили особый противопожарный режим
Общество,  Фото:pixabay.com
Он будет действовать на всей территории региона до конца июня

Учитывая погодные условия, оперативный штаб Иркутской области продлил до конца июня действие особого противопожарного режима (ОПР) в южных, центральных и западных районах с сохранением действия режима ОПР в северных территориях. Об этом рассказал первый заместитель губернатора региона Роман Колесов. По его словам, на сегодня V – чрезвычайный – класс пожарной опасности установился в 17-ти районах области.

– Продление особого противопожарного режима необходимо для того, чтобы сдерживать те пожары, которые есть на территории нашей области, вести профилактическую работу, привлекать дополнительные силы и средства, – подчеркнул Роман Колесов.

Напомним, изначально особый противопожарный режим был введён в большинстве районов области с 30 апреля и до восьми часов 15 июня. При ОПР, начиная с III класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов гражданами запрещено. За нарушение грозит ответственность. По фактам лесных пожаров дознавателями МЧС России в текущем году уже заведено 35 уголовных дел, по девяти – установлены виновные лица, проводится дознание.

Сегодня на утро 15 июня в Иркутской области действовало 10 лесных пожаров на площади 359,9 га: четыре – в Усть-Илимском районе, два – в Братском, по одному – в Бодайбинском, Нижнеилимском, Усть-Кутском районах, а также в Витимском заповеднике на территории Бодайбинского района.

За минувшие сутки ликвидировано девять лесных пожаров на площади 35,3 га: три – в Усть-Илимском районе, два – в Усть-Удинском, по одному – в Черемховском, Тайшетском, Нижнеилимском и Куйтунском районах. Полностью локализовано пять возгораний на площади 280,8 га: два – в Нижнеудинском районе, по одному – в Усть-Илимском, Киренском и Усть-Кутском районах.

В тушении всех лесных пожаров 14 июня было задействовано 414 человек: 189 пожарных-десантников, 138 сотрудников лесопожарных формирований, 87 работников арендаторов лесных участков, а также 94 единицы наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли 12 самолётов: четыре Ан-2 и восемь легкомоторных. Четыре вертолёта Ми-8 участвовали в переброске десантников, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Иркутская область особый противопожарный режим лесные пожары

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