В Иркутской области продлили особый противопожарный режим

Он будет действовать на всей территории региона до конца июня
Учитывая погодные условия, оперативный штаб Иркутской области продлил до конца июня действие особого противопожарного режима (ОПР) в южных, центральных и западных районах с сохранением действия режима ОПР в северных территориях. Об этом рассказал первый заместитель губернатора региона Роман Колесов. По его словам, на сегодня V – чрезвычайный – класс пожарной опасности установился в 17-ти районах области.
– Продление особого противопожарного режима необходимо для того, чтобы сдерживать те пожары, которые есть на территории нашей области, вести профилактическую работу, привлекать дополнительные силы и средства, – подчеркнул Роман Колесов.
Напомним, изначально особый противопожарный режим был введён в большинстве районов области с 30 апреля и до восьми часов 15 июня. При ОПР, начиная с III класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов гражданами запрещено. За нарушение грозит ответственность. По фактам лесных пожаров дознавателями МЧС России в текущем году уже заведено 35 уголовных дел, по девяти – установлены виновные лица, проводится дознание.
Сегодня на утро 15 июня в Иркутской области действовало 10 лесных пожаров на площади 359,9 га: четыре – в Усть-Илимском районе, два – в Братском, по одному – в Бодайбинском, Нижнеилимском, Усть-Кутском районах, а также в Витимском заповеднике на территории Бодайбинского района.
За минувшие сутки ликвидировано девять лесных пожаров на площади 35,3 га: три – в Усть-Илимском районе, два – в Усть-Удинском, по одному – в Черемховском, Тайшетском, Нижнеилимском и Куйтунском районах. Полностью локализовано пять возгораний на площади 280,8 га: два – в Нижнеудинском районе, по одному – в Усть-Илимском, Киренском и Усть-Кутском районах.
В тушении всех лесных пожаров 14 июня было задействовано 414 человек: 189 пожарных-десантников, 138 сотрудников лесопожарных формирований, 87 работников арендаторов лесных участков, а также 94 единицы наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли 12 самолётов: четыре Ан-2 и восемь легкомоторных. Четыре вертолёта Ми-8 участвовали в переброске десантников, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области продлили особый противопожарный режим
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