В городе возрождают исторический парк
Благоустройство парка отдыха в Закаменске продолжается уже четвёртый год. В этом году в парке установят скульптуры шахтёра и спортсменов, которые олицетворяют историческое прошлое города.
- Совсем недавно были установлены качели, построен новый мостик, обновлены лестницы для входа в парк со всех ориентиров города. Одним из пожеланий наших жителей было возобновить старые скульптуры, которые украшали общественное пространство ещё в советское время. Сейчас у нас заказаны фигуры, и мы планируем, что уже в августе наш парк оживится благодаря новым деталям. Это будут 5 скульптур: шахтёр- как символ профессии, благодаря которой зародился наш город, и 4 скульптуры спортсменов по видам спорта, в которых наш район даёт отличные результаты, - рассказала заместитель главы города Закаменск Вероника Дашеева.
Всего за три года в парк вложено более 7 миллионов рублей. В этом году контракт на благоустройство заключен на 3,5 миллиона рублей. Уже начались работы по асфальтированию дорожек, отремонтированы деревянные лестницы, установлены коллективные качели, а также устанавливается воркаут-комплекс.
Напомним, что парк отдыха в, городе Закаменск открылся ещё в 1936 году. За последние годы в городском парке были проведены работы по установке скамеек, урн, обустроены дорожки, проведено освещение, построена сцена с навесом для проведения массовых мероприятий, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В Закаменске установят скульптуры шахтёра и спортсменов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В городе возрождают исторический парк
На окружной этап рекомендованы «Жаворонушка», «Сибирский сувенир» и «Станица»
Спортсмен на днях выиграл два «золота» на чемпионате России
В Кижингинском районе благоустроят территории в семи сельских поселениях
На Дальнем Востоке провели военно-исторический фестиваль «Дальневосточный Форпост»
Также регион победил в общекомандном зачёте первенства
Заведующая отделением Дульдургинской центральной районной больницы награждена орденом Пирогова
Авиарейс до Хужира становится всё более популярным
Он будет действовать на всей территории региона до конца июня
Всероссийские соревнования проходили в Улан-Удэ
Зуб, росший в носу у девочки, в детстве ей никак не мешал
Спонсоры пожелали остаться неизвестными
Уже совсем скоро площадь Советов будет не узнать
Мэргэн Доржиев родился и вырос в Джидинском районе
Мэр Улан-Удэ обратился к горожанам с просьбой собрать идеи и предложения по развитию городской агломерации