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В Закаменске установят скульптуры шахтёра и спортсменов

В Закаменске установят скульптуры шахтёра и спортсменов
Общество,  Фото:центр компетенций по вопросам горсреды РБ
В городе возрождают исторический парк

Благоустройство парка отдыха в Закаменске продолжается уже четвёртый год. В этом году в парке установят скульптуры шахтёра и спортсменов, которые олицетворяют историческое прошлое города.

- Совсем недавно были установлены качели, построен новый мостик, обновлены лестницы для входа в парк со всех ориентиров города. Одним из пожеланий наших жителей было возобновить старые скульптуры, которые украшали общественное пространство ещё в советское время. Сейчас у нас заказаны фигуры, и мы планируем, что уже в августе наш парк оживится благодаря новым деталям. Это будут 5 скульптур: шахтёр- как символ профессии, благодаря которой зародился наш город, и 4 скульптуры спортсменов по видам спорта, в которых наш район даёт отличные результаты, - рассказала заместитель главы города Закаменск Вероника Дашеева.

Всего за три года в парк вложено более 7 миллионов рублей. В этом году контракт на благоустройство заключен на 3,5 миллиона рублей. Уже начались работы по асфальтированию дорожек, отремонтированы деревянные лестницы, установлены коллективные качели, а также устанавливается воркаут-комплекс.

Напомним, что парк отдыха в, городе Закаменск открылся ещё в 1936 году. За последние годы в городском парке были проведены работы по установке скамеек, урн, обустроены дорожки, проведено освещение, построена сцена с навесом для проведения массовых мероприятий, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
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