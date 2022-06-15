В Закаменске установят скульптуры шахтёра и спортсменов

Общество, Фото: центр компетенций по вопросам горсреды РБ

В городе возрождают исторический парк



Благоустройство парка отдыха в Закаменске продолжается уже четвёртый год. В этом году в парке установят скульптуры шахтёра и спортсменов, которые олицетворяют историческое прошлое города.



- Совсем недавно были установлены качели, построен новый мостик, обновлены лестницы для входа в парк со всех ориентиров города. Одним из пожеланий наших жителей было возобновить старые скульптуры, которые украшали общественное пространство ещё в советское время. Сейчас у нас заказаны фигуры, и мы планируем, что уже в августе наш парк оживится благодаря новым деталям. Это будут 5 скульптур: шахтёр- как символ профессии, благодаря которой зародился наш город, и 4 скульптуры спортсменов по видам спорта, в которых наш район даёт отличные результаты, - рассказала заместитель главы города Закаменск Вероника Дашеева.



Всего за три года в парк вложено более 7 миллионов рублей. В этом году контракт на благоустройство заключен на 3,5 миллиона рублей. Уже начались работы по асфальтированию дорожек, отремонтированы деревянные лестницы, установлены коллективные качели, а также устанавливается воркаут-комплекс.



Напомним, что парк отдыха в, городе Закаменск открылся ещё в 1936 году. За последние годы в городском парке были проведены работы по установке скамеек, урн, обустроены дорожки, проведено освещение, построена сцена с навесом для проведения массовых мероприятий, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

