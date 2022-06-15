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Развиваем Улан-Удэ вместе

Развиваем Улан-Удэ вместе
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ обратился к горожанам с просьбой собрать идеи и предложения по развитию городской агломерации

В Улан-Удэ приступили к разработке стратегического мастер-плана городской агломерации. Документ разрабатывается проектно-консалтинговой компанией «Новая земля» по заказу фонда Дом.рф в целях реализации стратегий развития городов, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.

- Улан-Удэ динамично развивается, но при этом сохраняет свою уникальную культуру, историю, традиции. В этом заслуга каждого уланудэнца. Каждого, кто дарит городу свой труд, любовь и заботу, каждого, кто верит в его успешное будущее и вносит свой вклад в его развитие. Сегодня мы все вместе можем ещё раз предложить свои идеи, свои предложения, а где-то и замечания по развитию не только столицы Бурятии, но и соседних районов Улан-Удэнской агломерации. Все идеи и предложения уланудэнцев и жителей районов лягут в основу разработки мастер-плана. С его помощью уже можно будет говорить о новом уровне создания городской среды и инфраструктуры. Приняв участие в нашей совместной работе над мастер-планом, вы сможете увидеть, как воплощаются в жизнь ваши инициативы, реализуются планы, сбываются мечты. Сегодня от нашего общего стремления сделать город лучше зависит то, каким Улан-Удэ будет завтра, – подчеркнул мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

В рамках разработки стратегического мастер-плана стартовал сбор идей жителей города по развитию агломерации Улан-Удэ на интерактивной карте «Развиваем Улан-Удэ вместе»: ulan-ude-strategy.ru. Идеи, предложения и пожелания жителей, оставленные на сайте, лягут в основу стратегии пространственного развития города.

На сайте «Развиваем Улан-Удэ вместе» вы можете оставить свои предложения по развитию города и узнать о том, что предлагают другие. Поделиться своей идеей на интерактивной карте можно по различным категориям: транспортная инфраструктура, общественные пространства, жилая застройка, природа и экология, историческое наследие и т.д. Если ваша идея, как изменить Улан-Удэ, не подходит ни под одну категорию на сайте, написать о ней можно в категории «Другое». Также вы можете поделиться своими идеями в чат-боте Telegram по ссылке: t.me/MyUlanUde_bot.

- Разработка мастер-плана – стратегический шаг на пути к повышению качества городской среды. Нам важно своевременно услышать все запросы жителей, чтобы документ, который будет подготовлен, в полной мере отвечал этим запросам. Мы хотим знать, какие задачи являются первоочередными, и ждём от всех участия в откровенном и содержательном диалоге, — прокомментировал заместитель генерального директора фонда Дом.рф Антон Финогенов.

Идеи по развитию города на сайте «Развиваем Улан-Удэ вместе»: ulan-ude-strategy.ru принимаются до 12 июля.

- Голосуйте за актуальные идеи и предлагайте свои! - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Справка

Фонд Дом.рф учреждён АО «Дом.рф» в 2016 году. Одним из основных направлений деятельности фонда является содействие созданию комфортных условий проживания и формированию благоприятной среды.

Фондом разработан стандарт комплексного развития территории – методическое руководство, содержащее рекомендации по разработке и реализации проектов жилищного строительства при реконструкции или освоении застроенных территорий, а также при комплексной застройке новых территорий и благоустройстве открытых общественных пространств.

В рамках пилотного применения стандарта фондом уже разработаны проекты благоустройства общественных пространств для 46 городов общей площадью свыше 1500 га, а также стратегии пространственного развития, мастер-планы, объёмно-пространственные регламенты и дизайн-коды таких российских городов, как Владивосток, Великий Новгород, Иваново, Калининград, Саратов, Свободный и Сергиев Посад.

«Новая земля» — ведущая независимая экспертная организация сферы территориального развития, урбанистики и девелопмента, созданная в 2013 году в России.

администрацияУУ

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