В Улан-Удэ горе-ремонтники положили асфальт из мусора

Общество, Фото: горсовет депутатов

Кроме того, асфальт оказался немыслимо тонким



В Улан-Удэ на придомовой территории возле дома № 3а по улице Хахалова обнаружили асфальт из пластика. Работы, которые проводились в рамках проекта «Народный бюджет», в итоге не приняли.



- Местные жители сообщили, что рабочие не по технологии укладывали асфальтовое покрытие. При рабочей приёмке выявили явные нарушения. Пластиковая бутылка и прочий мусор – вот из чего был сделан асфальт, - рассказали в пресс-службе горсовета.



Комиссия провела вырубку и осмотрела отремонтированный участок. Вместо положенных 7 см толщина асфальта была лишь 3,5 см, а в некоторых местах и 2,5 см.



Кстати, работы проводились на округе председателя Улан-Удэнского горсовета Чимита Бальжинимаева. Он попросил жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.



- Лучше потерпеть неделю, чтобы получить асфальт на годы. Неизвестно, сколько посторонних предметов здесь есть, такого не должно быть, - высказался Чимит Бальжинимаев.



Все переделки подрядная организация устранит за свой счёт.

