Кроме того, асфальт оказался немыслимо тонким
В Улан-Удэ на придомовой территории возле дома № 3а по улице Хахалова обнаружили асфальт из пластика. Работы, которые проводились в рамках проекта «Народный бюджет», в итоге не приняли.
- Местные жители сообщили, что рабочие не по технологии укладывали асфальтовое покрытие. При рабочей приёмке выявили явные нарушения. Пластиковая бутылка и прочий мусор – вот из чего был сделан асфальт, - рассказали в пресс-службе горсовета.
Комиссия провела вырубку и осмотрела отремонтированный участок. Вместо положенных 7 см толщина асфальта была лишь 3,5 см, а в некоторых местах и 2,5 см.
Кстати, работы проводились на округе председателя Улан-Удэнского горсовета Чимита Бальжинимаева. Он попросил жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
- Лучше потерпеть неделю, чтобы получить асфальт на годы. Неизвестно, сколько посторонних предметов здесь есть, такого не должно быть, - высказался Чимит Бальжинимаев.
Все переделки подрядная организация устранит за свой счёт.
В Улан-Удэ горе-ремонтники положили асфальт из мусора
Общество, Фото:
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