В Бурятии проведут мотофестиваль на Байкале

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Для гостей мероприятия устроят шоу и выступят рок-группы



С 1 по 3 июля в Бурятии пройдёт мотофестиваль «Байки на Байкале 2022». Мероприятие состоится в Байкальском прибое, на базе отдыха «Зенит».



Как сообщает мотоклуб «Оппозит», в программе: встреча старых мотодрузей и новые знакомства, выступление рок-групп «Винниguns», «Тотем», «Проникающая радиация», конкурсы, шоу от арт-студии и ещё множество других моментов. Гостями мероприятия также станет рок-группа «ОтМорозки» из Красноярска.



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