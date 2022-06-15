В Тихом океане отряд корветов принял участие в учении по ПВО
В Тихом океане экипажи корветов Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий» приняли участие в учении по отражению средств воздушного нападения.
- В ходе выполнения поставленных учебно-боевых задач средствами противовоздушной обороны одного из корветов были обнаружены бомбардировщики условного противника, следующие курсом к району действия отряда. Расчёты ПВО корветов взяли на сопровождение самолёты условного противника и провели целераспределение. При подлёте целей в зону поражения экипажи условно уничтожили их средствами противовоздушной обороны, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Накануне экипажи корветов приняли участие в учении группировки сил флота в дальней морской зоне. В настоящее время отряд корветов продолжает выполнять задачи по предназначению.
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил «воздушное нападение»
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