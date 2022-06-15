Авиарейс до Хужира становится всё более популярным
С 1 июля по 31 августа число авиарейсов из Улан-Удэ на остров Ольхон увеличится до семи раз в неделю. Улететь на остров на Байкале можно будет ежедневно, сообщается на сайте аэропорта «Байкал».
Напомним, что время в пути – 40 минут. Стоимость субсидированного авиабилета составляет 1035 рублей в одну сторону. Рейс Улан-Удэ – Хужир входит в список социально-значимых маршрутов Дальневосточного федерального округа и субсидируется в рамках постановления правительства РФ № 1172.
Ранее сообщалось, что в июле и августе частота полётов до Ольхона вырастет до четырёх раз в неделю. А также, что остались билеты лишь на отдельные даты в августе.
Полёты из Улан-Удэ на Ольхон станут ежедневными
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