В Улан-Удэ покажут «Целебные травы с берегов Байкала»

Выставка лекарственных растений откроется в музее природы Бурятии



17 июня в Улан-Удэ начнёт работу выставка «Целебные травы с берегов Байкала», посвящённая лекарственным растениям Бурятии. Экспозицию можно увидеть в музее природы республики.



- На многочисленных сопках, высоко в горах, на побережьях Байкала растут самые разнообразные растения. Среди них немало и лекарственных, которые успешно применяются для лечения многих заболеваний как в народной, так и в официальной медицине. На выставке «Целебные травы с берегов Байкала» можно познакомиться с некоторыми из них и узнать их целебные свойства, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Также посетители смогут увидеть вживую те лекарственные растения, которые покупают в аптеках в виде сиропа или таблеток. Например, солодку уральскую или термопсис.



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