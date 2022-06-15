Выставка лекарственных растений откроется в музее природы Бурятии
17 июня в Улан-Удэ начнёт работу выставка «Целебные травы с берегов Байкала», посвящённая лекарственным растениям Бурятии. Экспозицию можно увидеть в музее природы республики.
- На многочисленных сопках, высоко в горах, на побережьях Байкала растут самые разнообразные растения. Среди них немало и лекарственных, которые успешно применяются для лечения многих заболеваний как в народной, так и в официальной медицине. На выставке «Целебные травы с берегов Байкала» можно познакомиться с некоторыми из них и узнать их целебные свойства, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Также посетители смогут увидеть вживую те лекарственные растения, которые покупают в аптеках в виде сиропа или таблеток. Например, солодку уральскую или термопсис.
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В Улан-Удэ покажут «Целебные травы с берегов Байкала»
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